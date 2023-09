Neuroparasite chez les animaux – Un loup suisse sur trois est touché par le «Toxoplasma gondii» Une étude américaine montre que le protozoaire influence la position hiérarchique dans la meute. Cela vaut également pour d’autres espèces animales. Barbara Reye

Le loup qui a l’agent pathogène fait souvent «carrière» plus rapidement. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

En général, les loups restent avec leur famille jusqu’à un certain âge. Mais de nombreux animaux infectés par le neuroparasite Toxoplasma gondii quittent leur meute bien plus tôt que d’habitude. Comme l’a récemment rapporté la revue spécialisée «Communications Biology», l’agent pathogène unicellulaire a entraîné chez les loups du parc national de Yellowstone une disposition potentiellement plus élevée à adopter un comportement risqué et agressif.