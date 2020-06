États-Unis – New York et Airbnb trouvent enfin un accord New York cherchait depuis des années à obliger Airbnb à fournir des informations concernant les hôtes des logements proposés par la plateforme.

La plateforme Airbnb est accusée de contribuer à la hausse des prix des loyers dans plusieurs villes du monde. AFP

La mairie de New York et Airbnb ont enterré la hache de guerre vendredi, avec un accord sur le partage des informations concernant les hôtes des logements proposés par la plateforme dans la capitale économique américaine. L’accord, annoncé alors que le secteur touristique a été mis à l’arrêt par la pandémie, met fin à plusieurs années de polémique et de batailles juridiques.

La mairie avait notamment adopté en août 2018 un arrêté obligeant Airbnb à lui fournir la liste de toutes les transactions effectuées pour des logements à New York, sur fond de contestation croissante du rôle de la plateforme. À Paris, Londres, Barcelone ou New York, Airbnb était alors accusée de contribuer à la hausse des prix des loyers, en incitant les propriétaires à louer à des visiteurs de passage plutôt qu’à ses résidents permanents.

En exigeant des informations sur les hôtes, la ville de New York espérait pouvoir appliquer plus efficacement une loi new-yorkaise qui interdit de louer un logement pour moins de 30 jours, sauf si l’hôte est présent. Mais Airbnb avait contesté en justice, non sans succès, cet arrêté, dénonçant un «abus de pouvoir» de la mairie et entraînant une bataille juridique à l’issue incertaine.

«La ville aura un outil puissant»

L’accord annoncé vendredi prévoit qu’Airbnb partage avec la municipalité uniquement les informations concernant les logements réservés pour cinq nuits ou plus par trimestre, à condition qu’ils accueillent trois personnes au moins ou qu’ils soient loués entiers. Une chambre louée dans un appartement, avec une capacité d’accueil limitée à deux personnes, ne sera donc pas concernée.

Avec cet accord, «nous aurons les informations-clé dont nous avons besoin pour protéger les logements à prix abordables», a déclaré le maire démocrate Bill de Blasio dans un communiqué. «La ville aura un outil puissant pour détecter ceux qui se cachent derrière de faux comptes et ceux qui privent les New-Yorkais de logements», a ajouté Christian Klossner, chargé pour la mairie de l’application de ce règlement.

«Nous voulions depuis longtemps avoir un cadre réglementaire efficace à New York, incluant le partage d’informations, et cet accord y parvient», a estimé de son côté Christopher Lehane, vice-président en charge notamment de la communication chez Airbnb. Avant la pandémie, l’État de New York était l’un des marchés les plus importants d’Airbnb, avec plus de 45’000 personnes y proposant des logements en ligne.

( AFP/NXP )