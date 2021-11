Reportage en Ukraine – New York, New York Novhorodske, localité du Donbass, a retrouvé son nom historique. Le journaliste Sébastien Gobert et le photographe Niels Ackermann publient un livre sur cette ville homonyme. Boris Senff

Novhorodske, dans le Donbass à l’est de l’Ukraine, vient de retrouver son nom de New York, le 1er juillet dernier. NIELS ACKERMANN/LUNDI 13

Dans le glossaire inclus à la fin de leur livre qui prend de faux airs de guide de voyage, on trouve aussi bien comment dire en ukrainien «Je ne suis pas un espion!» que «Où est la statue de la Liberté?» ou encore «Est-ce que cette histoire est vraie?». «Tout est vrai», assure Sébastien Gobert, journaliste français qui signe les textes de «New York, Ukraine – Guide d’une ville inattendue» avec son complice, le photographe suisse Niels Ackermann qui a encore gagné un Swiss Press Photo cette année, dans la catégorie Étranger, avec son reportage à Kiev autour de la visite de Simonetta Sommaruga en 2020. L’Ukraine est une spécialité des deux hommes qui avaient déjà sorti en 2017 le livre «Looking for Lenin», y chassant les effigies fatiguées du célèbre révolutionnaire. Le pays les a cette fois conduits à New York, petite localité urbaine qui vient de retrouver en juillet dernier sa désignation «américaine» après l’avoir perdue au début de la guerre froide en 1951 et s’être appelée Novhorodske pendant soixante ans.

Une répétition à l’école pour un spectacle de la Journée des femmes en 2018. NIELS ACKERMANN/LUNDI 13

Derrière l’anecdote cocasse, le duo a vu dans cette ville distante de 2339 kilomètres de Lausanne une occasion inespérée de parler de ce territoire un peu perdu mais à une poignée de kilomètres de la guerre à laquelle se livrent la Russie et l’Ukraine, depuis les événements de la Révolution de la dignité en 2014, par l’entremise des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Louhansk. «Il y avait la combinaison unique d’une histoire inédite portée par une communauté dynamique.» Car ce sont bien les habitants de Novhorodske qui ont souhaité retrouver le nom ancestral de leur ville, développée au XIXe siècle par l’arrivée d’Allemands mennonites et à son apogée industriel au début du XXe, avec des usines chimiques et de machines d’importance nationale – suffisamment précieuses pour avoir été déménagées en 1941 et rapatriées en 1945.

«Renouer avec le mythe»

Contournant la «nostalgie du futur» régnant parfois dans le monde post-soviétique, les New-Yorkais ukrainiens cherchent donc plutôt à rebondir sur leur passé pour se créer un avenir possible. «Ils veulent renouer avec le mythe en réalisant un détour par leurs racines pour construire un nouveau futur, estime Sébastien Gobert. Retrouver un nouveau souffle, redonner de la fierté à leur jeunesse et ne pas se définir comme un petit trou paumé dans le voisinage d’une ligne de front. Ils cherchent aussi à attirer des investisseurs, des sponsors et, pourquoi pas, des touristes.» Car depuis l’effondrement soviétique, la localité s’effrite économiquement et les nouvelles générations ne pensent qu’à s’échapper d’une zone sinistrée où le conflit larvé avec présence militaire et bombardements occasionnels ne fait qu’ajouter à la morosité ambiante.

New York, scène de vie nocturne dans le night-club de la ville ukrainienne. NIELS ACKERMANN/LUNDI 13

Par le biais de cette ville au nom de baptême improbable, le journaliste et le photographe ont donc trouvé un moyen presque ludique d’évoquer ce Donbass qui, comme certaines régions de Moldavie, de Géorgie, d’Arménie ou, actuellement, de la Biélorussie, souffre de l’influence d’une Russie qui rechigne à laisser ses anciens satellites tracer leur propre chemin, mais dont on ne parle plus guère dans les médias. «De la part de la Russie, c’est une stratégie à long terme pour bloquer des processus politiques, avec des populations qui se divisent entre prorusses et proeuropéens, via ces zones grises où elle maintient une influence considérable, sans investir beaucoup d’argent, et où s’épanouissent la corruption et la contrebande. Mais, même en Ukraine, on ne parle plus beaucoup de ce conflit qui fait à peine 5% à 10% des flux médiatiques. Les gens veulent échapper à l’inquiétude et la réponse que l’on obtient le plus souvent quand on les interroge sur la situation est: normal.»

À travers leur guide d’un «voyage que la plupart ne fera jamais» se dessine la vie d’une petite ville oubliée et d’habitants qui, de la boulangerie au centre culturel, se battent pour exister au seuil de steppes immenses. Samedi 20 novembre a eu lieu le marathon de New York, gros clin d’œil festif qui visait à attirer un peu d’attention et d’argent sur la localité. Trois jours plus tard, les bombardements reprenaient sur des quartiers de la périphérie.

