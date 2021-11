Après vingt mois d’absence – New York retrouve ses touristes internationaux Aux États-Unis, le «travel ban» a été levé il y a une semaine. Les touristes de l’étranger reviennent en nombre dans cette destination phare. Kessava Packiry - New York

Sur la terrasse de l’Empire State Building, les visiteurs internationaux redécouvrent New York après vingt mois d’absence. AFP

Des mugs, des tee-shirts, des cartes postales, des casquettes, des gadgets à gogo… Dans le capharnaüm coloré qui constitue son fonds de commerce, Alper Tutus a le sourire. Le propriétaire de «Memories of New York», un magasin de souvenirs de Manhattan, fait joyeusement chauffer la caisse enregistreuse.

«Les affaires reprennent!» a-t-il juste le temps de glisser entre deux jeunes clients, des touristes venus profiter de l’ouverture des frontières, décidée par les États-Unis le 8 novembre.

Alper Tutus peut jubiler. Et surtout respirer. Il y a encore quelques jours, et durant vingt mois, ce travailleur acharné de 76 ans se morfondait dans son immense échoppe de 560 m2, pourtant idéalement située entre la Cinquième Avenue et Broadway, non loin du Flatiron Building.