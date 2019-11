En 2019, la rougeole a tué 5000 personnes en RDC

La rougeole a fait plus de 5000 morts en République Démocratique du Congo depuis janvier, deux fois plus que l'épidémie du virus Ebola qui sévit depuis août 2018 dans ce pays, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la Santé.

«La flambée en RDC est la plus grande du monde. C'est l'une des plus importantes que nous ayons vues», a dit Kate O'Brien, directrice du Département d'immunisation de l'OMS, lors d'une conférence de presse à Genève, en précisant que plus de 250'000 cas avaient été enregistrés à la date du 17 novembre. (afp/nxp)