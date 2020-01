De 25 ans à la perpétuité pour les fantômes du jihad

La cour d'assises spéciale de Paris a condamné vendredi à des peines de 25 ans à la perpétuité 19 accusés «fantômes», hommes et femmes partis en 2014-2015 en Irak ou en Syrie et presque tous présumés morts, au nom du «califat» islamique.

La plus lourde peine a été infligée à Mohamed Belhoucine, «figure tutélaire» dans cette affaire et considéré comme le mentor du tueur du magasin Hyper Cacher lors des attentats à Paris en 2015. Les autres absents ont été condamnés à des peines de 25 à 30 ans et les cinq présents à des peines allant de deux ans fermes à 12 ans de réclusion. (afp/nxp)