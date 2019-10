Plus de 5000 visiteurs attendus à la Biennale

La Biennale du patrimoine horloger commence vendredi soir et se tient jusqu'à dimanche à La Chaux-de-Fonds et au Locle (NE). Il reste une centaine de places pour les visites qui sont gratuites mais qui requièrent une inscription. Plus de 5000 visiteurs sont attendus.

La cérémonie d'ouverture commence vendredi à 19h par une table ronde sur l'économie et le patrimoine, à laquelle participera notamment Annie Genevard, vice-présidente de l'Assemblée nationale française et ancienne maire de Morteau. La manifestation, ouverte au public, sera suivie d'un cocktail.

250 visites et des projections

Au total, la Biennale propose environ 250 visites dans une trentaine d'entreprises horlogères, ainsi que dans d'autres lieux, comme les musées d'horlogerie des deux villes ou des écoles qui forment aux métiers horlogers. Vu l'intérêt manifesté, l'ouverture de la Maison Spillmann et de son salon bleu, petits chefs-d'oeuvre d'art nouveau rénovés par la Ville de La Chaux-de-Fonds, va être prolongée jusqu'à 16h le samedi, ont indiqué les organisateurs.

Au programme de la manifestation également: des discussions sur le patrimoine et l'économie ou sur la formation horlogère, un concert de Phanee de Pool samedi à 18h15 la salle de musique et des projections de feuilletons ou de séries liées à l'horlogerie.

43e Bourse suisse de l'horlogerie

La 43e Bourse suisse de l'horlogerie au Musée international d'horlogerie, qui aura dimanche de 10h à 16h30, sera un des temps forts de la Biennale. Près de 50 exposants et un millier de visiteurs y sont attendus.

La Biennale du patrimoine horloger (BPH) est née pour accompagner le processus d'inscription à l'UNESCO de l'urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle, qui fête cette année son dixième anniversaire. La prochaine édition aura lieu en 2021. (ats/nxp)