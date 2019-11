Accusé d’agression, un prostitué est acquitté

Un transsexuel sud-américain ne veut manifestement plus entendre parler de la Suisse. Il ne s’est donc pas rendu à son procès cet automne à Genève. Accusé d’avoir agressé sexuellement en 2015 un client qui pensait avoir affaire à une femme, ce prostitué n’a pas assisté en direct à son acquittement par le Tribunal correctionnel.

En 2016, le suspect, de passage dans un salon de massage de Plainpalais, avait été interpellé. Ce quinquagénaire, défendu par Mes Michel Mitzicos et Cynthia Ochodin, s’était donc aussitôt retrouvé en détention provisoire et prévenu de contrainte sexuelle. On le soupçonnait alors d’avoir abusé d’un jeune client de 20 ans dans un local du boulevard Helvétique, un haut lieu du sexe tarifé de Genève.

Les faits reprochés remontent au mois de juillet 2015. Il est 2 h du matin. Le client paie celle qu’il croit être une prostituée 50 francs pour une prestation. De manière incompréhensible pour le client, une fois celle-ci terminée, le prostitué, un transsexuel qui était déclaré auprès des services compétents du canton, l’aurait agressé sexuellement. Et le lendemain, le client porte plainte.

En décembre de la même année, la police soumet au jeune homme des photos de différents péripatéticiens déclarés dans le canton. C’est à cette occasion qu’il dit reconnaître le prévenu. Mais à l’époque, ce dernier, qui fait le trottoir dans plusieurs villes européennes et obtient un permis de travail temporaire lors de ses venues en Suisse, est introuvable.

Jugé par contumace

À la fin de l’été 2016, le transsexuel est repéré à la rue du Vieux-Billard, où il est interpellé. Ce dernier tombe des nues. Au moment de son arrestation, ce Sud-Américain, sans antécédents judiciaires, conteste les faits reprochés.

«Mon client n’a rien à voir avec cette affaire, relevait alors son avocat. Je ne veux pas faire plus de commentaires par égard envers le jeune plaignant.» Me Gaétan Droz, avocat du jeune homme, confirmait simplement que son client est «très affecté par ce qui lui est arrivé».

Auditionné par le Ministère public, le prévenu soutient d’abord ne pas avoir été en Suisse à l’époque des faits. Mais cette déclaration ne tiendra pas la route. Ni à l’instruction, ni lors de son procès par défaut. Après avoir été provisoirement libéré en novembre 2016, le prévenu, craignant d’être à nouveau détenu, ne s’est pas toujours présenté aux audiences d’instruction. Il avait pourtant interdiction de quitter la Suisse et devait rester à disposition de la justice. Le prostitué, qui ne travaille plus en Suisse, a également fait défaut à son procès. Il a donc été jugé par contumace.

Selon nos informations, le Tribunal correctionnel estime aujourd’hui, dans les grandes lignes, que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle n’étaient pas suffisamment réunis.

«Le droit actuel est tel qu’il faut soit une menace, soit des violences, soit enfin une pression psychologique, précise une source. En l’occurrence, la victime a reconnu être demeurée figée lorsqu’elle a compris que le prostitué était de sexe masculin. Elle n’a pas, selon le raisonnement du tribunal, tenté de résister ou de fuir.»

Visiblement peu convaincu par ces arguments, le procureur Julien Maillefer, qui avait requis une peine de 36 mois de prison, a fait appel tout comme la partie plaignante. Le Tribunal correctionnel a mis les frais de procédures (13 500 fr.) à la charge du prévenu. Pourquoi? Réponse dans le jugement complet et motivé qui sera rendu prochainement. Contacté, Me Michel Mitzicos n’a pas souhaité commenter l’acquittement obtenu.