Andi Zeqiri: «On a une revanche à prendre»

Renversé à Nyon lors du match aller (3-0), le Lausanne-Sport veut montrer son orgueil à SLO. Si les leaders du classement partent favoris, ils l’étaient déjà lors de la première rencontre. Mais une équipe avertie en vaut deux. C’est en substance ce que souligne le joueur du LS Andi Zeqiri, qui a évolué quelque temps dans une équipe affiliée à son adversaire du week-end. Ce qui ne l’empêchera pas de célébrer s’il fait trembler les filets dimanche. Nous avons pu lui poser 3 questions avant ce premier derby en terre lausannoise.

Andi Zeqiri, le derby de dimanche sera un peu particulier pour vous?

Pas forcément, à part que c’est un derby. Il faut l’aborder de la meilleure des manières. On a une revanche à prendre! Naturellement nous allons tout faire pour gagner ce match.

Vous pensez avoir moins de soutien que d’habitude pour un match à domicile?

Non, nous savons que presque tout le stade sera Lausannois. C’est quand même un peu particulie. Mais j’espère que le public viendra en nombre, c’est qu’on a besoin.

Comment vous avez abordé la préparation?

Nous n’avons pas changé nos plans. C’est clair qu’au match aller nous nous sommes fait piéger, nous avions abordé ce match un peu à la légère. Mais ça a eu l’effet d’une gifle, qui nous a fait avancer et qui nous a fait du bien. Ensuite nous avons continué à travailler comme on le fait toujours. Ce match, nous l’avons abordé comme les autres. C’est à nous maintenant de mettre ce petit truc en plus qui va nous faire gagner.