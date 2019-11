Bêtes de campagne et flops stratégiques

Honneur au vainqueur. Olivier Français est vraiment une bête de campagne. Entre villes et montagnes, le radical a beau aimer les courses de fond, c’est surtout un vrai sprinter électoral. Remontant dans la dernière ligne droite des retards que l’on pouvait croire irrattrapables. Et tout cela, sans avoir durci son discours pour donner des gages sur sa droite. En étant resté fidèle à son image.

L’autre bête de campagne vaudoise n’était pas candidat ce dimanche. Et c’est peut-être bien là le problème. L’ombre de Pierre-Yves Maillard planera encore longtemps sur le résultat de ce 10 novembre. D’abord parce que, malgré l’instance des siens, la locomotive électorale - le mieux élu des conseillers nationaux vaudois il y a trois semaines - n’a pas voulu faire cette course qu’il avait pourtant gagnée d’avance.

La défaite rose historique - ce siège avait été acquis pour la première fois en 1975 déjà par Jacques Morier-Genoud - porte aussi la marque des choix et du poids du Renanais parmi les siens. Le syndicaliste en chef de la Suisse est de ceux qui ont fait basculer le congrès des camarades à Moudon en faveur d’Ada Marra au détriment de Roger Nordmann. Comme il avait essayé de barrer la route à Cesla Amarelle à la course au Conseil d’État alors qu’elle était de loin la meilleure candidate et qu’elle le prouve en grande partie dans ses fonctions. Bref, quelles que soient ses indéniables qualités, il n’est visiblement plus le stratège en chef dont les socialistes ont besoin. Et le parti devra en tenir compte.

Enfin, puisqu’il ne faut plus l’appeler vague, tsunami ou raz-de-marée, le phénomène vert s’est confirmé ce dimanche. Malgré la visible désaffection des urnes de cette nouvelle force électorale que sont les jeunes défenseurs du climat et qui s’était mobilisée le 20 octobre. C’est donc tout particulièrement une «romande» touch. Avec la Genevoise Lisa Mazzone et la Neuchâteloise Céline Vara, Adèle Thorens rajeunit, reverdit et féminise la chambre haute du Parlement. Là où il sera pour les Verts probablement plus aisé de peser qu’au Conseil national.