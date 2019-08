Bousculade mortelle: une ministre démissionne

La ministre de la Culture, Meriem Merdaci, a démissionné samedi, a annoncé la présidence algérienne. Un départ qui survient au surlendemain de la mort de cinq jeunes dans une bousculade à l'entrée d'un concert du rappeur Soolking.

«Meriem Merdaci a présenté sa démission au chef de l'Etat par intérim Abdelkader Bensalah qui l'a acceptée», selon un communiqué de la présidence diffusé par la TV d'Etat. Vendredi, le directeur général de l'Office national des droits d'auteurs (Onda), organisme public qui organisait le concert, a été limogé par le Premier ministre Noureddine Bedoui.

La bousculade est survenue jeudi soir à l'une des entrées du Stade du 20-Août, où avait débuté le concert, dans le quartier populaire de Belouizdad (ex-Belcourt). Les cinq victimes décédées étaient âgées de 13 à 22 ans.

Le parquet d'Alger a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête devant «déterminer les responsabilités et les circonstances de cet accident». Des proches des victimes et de nombreux Algériens ont critiqué l'organisation de ce concert dans ce stade, l'un des plus anciens du pays.

C'était le seul et unique concert prévu en Algérie de Soolking, 29 ans, depuis l'envol de sa carrière internationale en 2018. En mars 2019, il a dédié une chanson, «La Liberté», au mouvement inédit de contestation du régime, qui avait éclaté moins d'un mois plus tôt. (ats/nxp)