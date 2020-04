Au Canada, Justin Trudeau brille dans la crise du Covid-19

La distillerie d’Omid McDonald à un jet de pierre d’Ottawa tourne à plein régime ces jours. «Nous avons troqué notre production de vodka pour du gel hydroalcoolique, explique le patron. Nous en produisons 5000 litres par semaine, à l’appel des hôpitaux. C’est plus du double de notre production de vodka habituelle. On tourne 24 heures sur 24.» Comme 67% des Canadiens, Omid loue le travail du gouvernement Trudeau. «On est tous derrière lui. Je suis marié et j’ai des enfants. Et voir sa femme malade nous a beaucoup touchés.»

Depuis le début de la crise, Justin Trudeau est sur tous les fronts. Avec des briefings quotidiens sous le porche de sa maison à Ottawa, où il s’est confiné volontairement depuis que son épouse Sophie a été testée positive au virus. Dans la guerre des masques, il n’a pas hésité à hausser le ton contre Donald Trump. Alors que l’entreprise américaine 3M avait annoncé qu’elle n'en livrerait plus au Canada sur ordre de Washington, il a rappelé à son homologue que de nombreuses infirmières traversent tous les jours la frontière canado-américaine entre Windsor et Détroit.

Quand il ne se prête pas aux questions-réponses des enfants, le premier ministre annonce des mesures tous azimuts: hôpitaux pour sans-abri, primes aux travailleurs exposés au risque d’infection. «Nous avons reçu de l’aide fédérale pour nos aînés, explique Lili-Anna Peresa, directrice de l’organisation Centraide de Montréal, qui gère un fonds d’urgence pour les personnes vulnérables. 800'000 repas sont distribués par les chefs restaurateurs à travers le Québec». C’est toujours sous son porche que le premier ministre a annoncé une série d’investissements pour venir en aide aux entreprises. Une première tranche de 73 milliards de dollars a été adoptée samedi par le parlement. En tout, 200 milliards ont été promis et le gouvernement indique qu’il peut en faire davantage.

Aides généreuses

Ces mesures font écho dans le quartier résidentiel de St-Lazare où réside Thomas Koniuszewski. L’ingénieur est à la maison depuis que son employeur a fermé l’usine de Montréal. Comme ses voisins, il vit un semi-confinement et, en l’absence de sa femme chirurgienne, gère les devoirs de ses enfants. «Nous avons encore un peu de neige ici. On se promène, on fait son jogging, les larges rues sont désertes et transformées en pistes cyclables pour l’occasion.» Mis au chômage, il ne se fait aucun souci. «Trudeau paie mon salaire, à travers l’assurance emploi qui est un programme fédéral.» Les travailleurs indépendants touchent, eux, 2000 dollars canadiens par mois. «C’est une aide généreuse qui explique pourquoi les gens sont disciplinés et suivent les consignes. D’habitude New York est une destination pour les vacances de Pâques, mais personne n’y est allé cette année. On se considère comme gâtés si on se compare à nos voisins du Sud», estime Thomas en faisant allusion aux États-Unis. Le Canada comptait lundi environ 24'000 cas et 700 morts, contre 560'000 cas et 22'000 décès de l’autre côté de la frontière.

Temps de grâce

Oublié, le premier ministre libéral péniblement réélu en octobre à la tête d’un gouvernement minoritaire, suite à une série de scandales et déboires personnels? «Son étoile brillait moins qu’au début, mais aujourd’hui comme Angela Merkel et d’autres dirigeants, Justin Trudeau bénéficie d’un soutien accru, souligne le politologue Louis Perron. Cependant c’est souvent le cas dans les moments de crises. L’opposition serre les rangs derrière lui et ne peut pas venir avec des critiques pour le moment. La surexposition de Trudeau dans les médias, consommés davantage en temps de crise, lui sert, car les électeurs sont plus au courant de ce que leurs leaders font. Et l’infection de sa femme l’a rendu plus humain, les Canadiens savent qu’il prend toute l’affaire au sérieux.» Exit donc, les critiques politiques. Ainsi, le bras de fer qui l’oppose aux autochtones et aux écologistes dans la construction d’un gazoduc par la compagnie Coastal GasLink en Colombie britannique est mis entre parenthèses, d’autant que la population Inuit, par son isolement et le manque d’hôpitaux est la plus fragile face au virus.

Ce temps de grâce relancera-t-il la trajectoire du Kennedy canadien qui avait soufflé à son élection un vent de jeunesse et de modernité à son pays? «Après tout ça, les gens jugeront de son boulot et l’état de notre économie dans six mois sera décisif pour lui, estime Omid McDonald. Avant de glisser, rieur: «J’espère que nous allons retourner bientôt à notre vodka…»