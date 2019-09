Capela: «J’ai fait part de mon envie de jouer avec Thabo»

Avec la signature de Thabo Sefolosha pour un an, les Houston Rockets se sont donc assurés une belle visibilité en Suisse puisqu’il y aura les deux Helvètes sous le même maillot. «Une vraie satisfaction», nous a confié Clint Capela, son futur coéquipier.

Au début de l’été, le pivot de la franchise texane nous avait expliqué son souhait d’évoluer, un jour, avec Thabo Sefolosha. Et pour cause. S’il joue aujourd’hui au basket, c’est après avoir vu le Veveysan sous le maillot de l’équipe nationale. «C’était face à la France lors d’un match amical à Genève», détaille-t-il. Quelques jours plus tard, le jeune Clint Capela commençait le basket.

Voir son modèle d’alors sous le même maillot que lui a donc un caractère spécial. Ce n’est pas un hasard si le Genevois a dit à ses dirigeants tout le bien qu’il pensait de Thabo Sefolosha. «J’ai parlé au manager général et lui ai fait part de mon envie de jouer avec Thabo. Je suis content d’avoir eu un impact positif pour que cela se fasse.»

«Je sais ce qu’il peut nous apporter»

S’ils n’ont jamais joué ensemble, les deux hommes se connaissent puisqu'ils se sont affrontés à plusieurs reprises depuis l’arrivée de Clint Capela en NBA. «Nous avons mangé quelques fois ensemble les veilles des matches entre nos deux équipes, nous avait expliqué Thabo Sefolosha la saison dernière. Même si nous ne sommes pas de la même génération, nous sommes proches car nous sommes les deux seuls Suisses à jouer en Amérique du Nord.»

Ces prochains jours, les deux hommes seront donc réunis à Houston pour tenter de ramener le titre NBA. «Je connais les valeurs de Thabo et je sais ce qu’il peut nous apporter, c’est pourquoi j’avais envie qu’il soit mon coéquipier», a conclu Clint Capela dont le souhait a donc été exhaussé par ses dirigeants en ce 20 septembre 2019.

