«Carabas», sommet d’audace pantagruélique

Extrait d’un livre hors norme

Je voudrais signaler à M. Guillemin quelques-uns des traits les plus répugnants de mon caractère.

À M. Henri Guillemin? Le fouilleur? Le médisant?



À lui-même. Comme je ne désespère pas d’être un jour ou l’autre astiqué par ses pompes funèbres, j’ai décidé de prendre les devants et d’éviter à ce corbeau de s’user les ongles trop longtemps dans mes paperasses et mes bouts de lettres. […]



Les ignominies de Benjamin Constant et de Vigny pâliront à côté des horreurs qui surgiront à ses regards ravis. Les belles terres du marquis de Carabas! Aussi bien, pour ne pas retarder son plaisir, j’ai décidé de lui communiquer d’emblée deux ou trois de mes diverses saletés. Parmi celles-ci, sans équivoque, je veux lui désigner au premier chef mon ignoble goût de la duplicité et du mensonge. Faux jeton, putain, rusé, vicieux, me voici Monsieur le décrypteur. Voyez comme je flatte mes amis! Vous ferez remarquer qu’il n’y a pas une de mes lettres où je ne les assure de ma gluante fidélité.



Et quand on sait ce que j’en tire, de mon attachement de Judas! Tout ce miel pour tenir ma petite cour. Pour agiter l’esprit du clan. Pour cimenter la clique moustachue et baroque des Cahiers de la Renaissance vaudoise.



Ah une jolie maffia, cette Renaissance. Et bien nommée. Maurice Chappaz fait l’apologie de la drogue et Chessex celle de l’ivrognerie, Grisélidis se pâme dans ses récits de nymphomane, Jean-Marc Lovay injurie son pays et patauge dans la cocaïne, Anne-Lise Grobéty se complaît aux amours de dames mûres. Délicieuse société d’auteurs nouveaux! Ce sont les écrivains vaudois. Chapeau, Mesdames et Messieurs. Un ramassis d’obsédés sexuels, de violents malins, de porcs habiles à faire monter leurs tirages en corsant leurs torchons d’érotisme faisandé et de bassesse.



Là-dessus souffle leur dompteur, leur manager, leur âme damnée, le matois éditeur Galland, passé maître dans l’art de flatter la foule, de servir le plat chaud, de brouiller les cartes en vantant ses auteurs par une publicité digne du Grasset de l’entre-deux-guerres. Pouah. Où est la dignité? La sainte réserve? La décence? Le maffioso Bertil Galland connaît aussi la loi de l’omerta et du silence.



On ne le voit jamais sans son spadassin, son sicaire, son alter ego Jacques Chessex. À eux deux ils complotent, ils quadrillent, ils terrorisent, ils se délectent d’une série de coups de main dont la vilenie coupe le souffle. Mais il faut s’appuyer sur une faction. Voilà le pourquoi de ces lettres melliflues. L’expéditeur y manifeste sa sournoiserie machiavélique: chaque message doit circonvenir, assujettir, compromettre.



Araignée monstrueuse tissant sa toile, Chessex lie ses complices à ses répugnantes machinations démoralisatrices!»

Jacques Chessex