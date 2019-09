Chirac et le Champagne vaudois

Jacques Chirac ne calculait pas trop le canton de Vaud, même s’il avait fait parvenir à son homologue suisse, Flavio Cotti, un message de condoléances après le décès du Conseiller fédéral vaudois Jean-Pascal Delamuraz. Mais un différend de nature viticole a permis au président de la République française de placer le canton sur la carte. Plus particulièrement la commune de Champagne, dans le Nord vaudois.

En décembre 1998, «24heures» racontait comment Jacques Chirac avait évoqué ce problème, à sa manière, lors d’un repas offert par le Conseil fédéral. Alors que le président Cotti se félicitait des «relations sans nuage» entre les deux pays, Jacques Chirac avait objecté: «Il y a une bulle». Il faisait référence au conflit concernant l’utilisation du nom «Champagne» qui opposait les producteurs de vin de la région de Bonvillars à ceux des prestigieux péteux de la région de Champagne dans l’est de la France.

Cette question s’était même invitée dans les négociations bilatérales entre l’Union européenne et la Suisse. Les quantités exportées de Champagne vaudois étaient négligeables, mais la France en faisait une «question de principe».

Vingt et un ans plus tard, Jacques Chirac est mort. Mais pas forcément le «Champagne» vaudois. Si au niveau de l’Union européenne, le problème est réglé avec l'interdiction d’utiliser ce nom pour les Suisses, des négociations sont en cours entre le Conseil d’Etat et les producteurs locaux pour que Champagne fasse son retour sur la liste des villages viticoles vaudois. Ainsi, le nom «Village Champagne» pourrait réapparaître sur les étiquettes de bouteilles vin, mais uniquement de chasselas et provenant uniquement de cette commune.