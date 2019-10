Pas touche à la commission d'enquête parlementaire

En bref

Dix millions pour la cathédrale de Lausanne

Nouvelle station à Dorigny

Le chauffage à distance soutenu

Sans discussion, le Grand Conseil a accepté un crédit de 10 millions pour les études préparatoires et les travaux de la première étape de conservation-restauration de la cathédrale de Lausanne. Dans un élan écologiste, l’UDC Pierre-Yves Rapaz a proposé d’équiper la flèche de tuiles photovoltaïques. Le conseiller d’État en charge, Pascal Broulis, lui a opposé qu’une telle initiative, probablement possible sur le plan technique, aurait pour conséquence de déclencher un vaste débat «philosophique» sur la rénovation. Le PLR Pierre Volet, charpentier de métier, a pour sa part observé que le solaire n’avait de sens que sur de grandes surfaces. Car sur chaque installation il faut installer des éléments techniques comme un ondulateur ou du cuivre, chargeant la facture et mettant en péril la rentabilité sur le long terme.Un crédit de 14 millions a en outre été accordé pour l’agrandissement de la station de pompage de Dorigny et l’adaptation du réseau de distribution d’eau du lac alimentant le campus.Le socialiste Pierre Dessemontet a développé une motion demandant une aide cantonale généralisée au développement du chauffage à distance à base énergétique renouvelable. Se réclamant de la lutte contre le réchauffement, le député qui est aussi municipal yverdonnois des Services industriels observe que le chauffage des bâtiments figure en bonne place parmi les principaux émetteurs de CO2. Il faut, dit-il, encourager tout chauffage à distance, que ce soit par le biais de l’eau du lac (comme à Dorigny), par la géothermie, les rejets de chaleur des stations d’épuration, la valorisation des déchets ou encore le bois-énergie. Il fait valoir que de tels dispositifs coûtent cher en études et peuvent constituer un risque économique «insupportable» pour les collectivités locales. Le Canton pourrait donc assumer les risques par la constitution d’un fonds de garantie. Il suggère aussi une planification cantonale qui pourrait identifier les «aires territoriales abritant une clientèle suffisante pour le développement de chauffage à distance». Son texte devra d’abord être soumis à l’examen d’une commission du Grand Conseil.