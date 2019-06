Un orage d’une violence extrême a amputé le meeting genevois. En 32 ans, les organisateurs d’AthletiCAGenève n’avaient jamais vu ça: les intempéries - pluie diluvienne, vent violent, grêle - ont assailli le stade du Bout-du-Monde et ravagé les installations, contraignant les responsables à mettre fin à la réunion à quelque 90 minutes de son terme. Le président Walter Zecca et son équipe n’ont pas eu d’autre choix, face à une piste noyée.

Joseph est en feu

Avant le déluge, le Bâlois Jason Joseph avait volé la vedette à Lea Sprunger et autre Kariem Hussein (malade, Alex Wilson n’avait pas fait le déplacement de Genève), en enlevant sa série du 110 m haies en 13’’38. Soit un centième de moins que le temps de «son» record de Suisse! Un vent trop soutenu (2,6 m/s) a empêché que la performance soit homologuée, mais nul doute que la pépite de l’athlétisme suisse (20 ans) n’abaisse dans un propre avenir sa propre marque.

Quelque quarante heures après le meeting d’Oslo, Lea Sprunger s’est offert un nouveau tour de piste avec obstacles, bouclé en 3e position et en 56’’56, un dixième de plus qu’en Norvège. Pas de quoi satisfaire la Vaudoise. De retour en piste après deux saisons perturbées par les blessures, Kariem Hussein n’était pas plus content de sa 4e place en 50’’47 sur 400 m haies, à deux secondes de son record personnel. Le Thurgovien doit s’armer de patience.

Del Ponte poussée par le vent

Sur le 100 mètres féminin, la victoire finale est revenue à la Tessinoise Ajla Del Ponte en 11’’20. Celle qui s’entraîne entre Lausanne et les Pays-Bas avec Laurent Meuwly avait ainsi décroché les minimas pour les Mondiaux de Doha mais le vent encore trop favorable (2,1 m/s) n’a pas permis de valider ce chrono

(nxp)