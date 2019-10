Le Lausanne-Marathon perturbera le trafic

Les automobilistes qui souhaiteront utiliser la route du lac entre Lausanne et La Tour-de-Peilz dimanche devront utiliser un autre itinéraire. Pour permettre le passage du Lausanne-Marathon, A cet effet, la route principale Lausanne/St-Maurice (RC 780-B-P) sera interdite à la circulation entre Lausanne et La Tour-de-Peilz, de 7h30 à 17h environ. Font exception à cette restriction, les services publics, les secours et certains riverains. La réouverture des routes s’effectuera en fonction de l’évolution des courses.

Les quais d’Ouchy et de Belgique resteront fermés à la circulation du jeudi 24 octobre jusqu’au mardi 29 octobre 2019 vers 12h. Seuls les cars se rendant au musée du CIO pourront y accéder depuis la Tour Haldimand.

Le parcage des véhicules des athlètes et des spectateurs s’effectuera sur les parkings à disposition dans le secteur de Bellerive et de Vidy.

Le jour de la course, des reports de trafic se produiront sur les axes avenue de Rhodanie – avenue d’Ouchy, ainsi que sur les avenues de Cour et des Figuiers. La Police recommande aux personnes désirant se rendre dans le sud de la ville d’utiliser les transports publics.