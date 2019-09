Du pinceau à l’aiguille, la famille Leu habille les toiles et les corps

Du père Félix au fils aîné Filip, son frère Aija et sa femme Titine, l’encre a dessiné le socle infaillible du clan célèbre des Leu. Des baroudeurs depuis plus de quarante ans au service du pinceau et de l’aiguille, des toiles comme des corps, qu’ils piquent à leur salon de tatouage mythique The Leu Family’s Family Iron, ouvert en 1982 à Lausanne avant d’être déménagé à Sainte-Croix il y a dix-sept ans, à la mort de Félix.

Ce week-end, la famille de dessinateurs, réputée dans le monde entier pour sa virtuosité graphique et ses inspirations tribales, expose à Montreux une trentaine d’œuvres peintes à la main, dans le cadre de la 5e convention de tatouage. On y retrouve un patchwork de leur imaginaire foisonnant, entre style gothique à renfort de têtes de mort, cascades fleuries, dragons japonais ou autres déesses et serpents mythologiques.

Les Leu dévoileront notamment une collection exclusive de backdrops, des peintures sur tissu qui peuvent aller jusqu’à 9 mètres de long, réalisées pour décorer les stands des conventions de tatouage à travers le monde. Établie sur plus de 1500 m2, preuve s’il en faut de la renommée de la famille dans le milieu des aiguilles, l’exposition baptisée «Walk on the Art Side» retrace la genèse d’un tattoo. De l’ébauche du dessin ou du croquis, en passant par le calque avant de recouvrir une partie du corps. Voire le corps tout entier, comme a pour habitude de le pratiquer depuis des années Filip Leu avec ses fameux bodysuits inspirés de la mafia japonaise, qui ont fait sa renommée en Suisse et à l’international.

Montreux, 2M2C

Du ve 20 au di 22 sept.

montreuxtattooconvention.ch