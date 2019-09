Federer ravit les écoliers genevois

Ouvert au public, l'entraînement du Team Europe a attiré vendredi une foule venue observer Nadal, Tsitsipas et bien sûr Federer. Certains ont payé 20 francs pour cela. Pas les plus de 2000 écoliers scolarisés à Genève qui ont été invités et qui ont pu «voir Federer en vrai», la plupart pour la première fois. Et tant pis si l'adversaire contre lequel le Bâlois a échangé des balles, le remplaçant Roberto Bautista Agut, n'était pas le plus prestigieux des joueurs.

Acclamé par le (jeune) public, qui a chanté en cœur «Federer, Federer, Federer!», le Suisse a semblé apprécier l'ambiance particulière qui a régné dans les tribunes. Tous les gamins sont eux repartis des étoiles dans les yeux et les plus chanceux ont quitté Palexpo avec une balle de tennis lancée dans le public par leur idole.