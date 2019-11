La femme de Baghdadi a été arrêtée, clame Erdogan

Terrorisme Une soeur du chef de l'EI tué par l'armée américaine a été arrêtée par les Turcs, dans un camp situé au nord de la Syrie. Plus...

Terrorisme Jeudi, l'EI a annoncé qu'al-Baghdadi était bel et bien mort et qu'un successeur avait été désigné. Le groupe djihadiste appelle à la vengeance. Plus...