Géométrie et poésie rythment les œuvres de David Monnet

La flûte se veut phylactère, l’assiette tombe sur le pantalon: chez Locus Solus, les compositions de David Monnet (1970) fréquentent l’absurde. Elles donnent la réplique à «Claquettes et ornithologie» (Éd. Héros-Limite, 2018) du plasticien et écrivain genevois, Christophe Rey, écrit sur le modèle d’un roman japonais. C’est le principe du lieu où le livre donne vie à une expo. C’est l’occasion d’apprécier le travail du trop discret Lausannois.

Et pourtant La Placette ou abstract à Lausanne résonnent encore de ses extravagants assemblages géométrico-figuratifs! «Je suis le premier à dire que j’ai une carrière confidentielle. Cela correspond peut-être à ma personnalité réservée. Expo ou non, je peins tout le temps.» Formé à la peinture avec Claude Sandoz, l’ancien de l’ESAV, puis de l’Écal, s’initie à la radicalité avec Mosset, Manz et Claude Rutault, tout en pratiquant la sculpture façon ready made. Aujourd’hui les deux médias ne font qu’un: «Venant d’une peinture abstraite plutôt hard-edge et géométrique, j’ai introduit des éléments perturbateurs dans ce champ. Il s’agit de représentations d’objets du quotidien, de denrées alimentaires de formes organiques ou simplement ce que j’ai sous la main. L’idée est de les faire surgir dans la composition pour en compliquer l’équation. Le mélange de ces codes de lecture produit à la fois quelque chose de familier et étranger, comme un film qu’on regarderait dans une langue qu’on ne parle pas.» Plus mis en évidence, ce sera l’artiste à suivre donc…

Locus Solus Prilly, rue de la Combette 8 > sa 26 oct. 2019