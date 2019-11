Ge/Servette évite le hold-up mais s’incline sur le tard

Franchement, on craignait le pire, que les fans des deux camps règlent leurs comptes avant, pendant ou après ce derby. Que cela dégénère, qu’il y ait le feu au bout du lac. Mais finalement rien de tout cela, le public a passé une soirée tranquille, sans que son coeur ne s’affole, si ce n’est en toute fin de match. Quand Tim Bozon a égalisé à 45’’ du terme, évitant le pire, un nouvel hold-up des Fribourgeois aux Vernets après le but de Mattias Rossi à la 57e. Les Aigles ont du caractère.

Si les supporters des Dragons ne sont finalement pas venus à Genève, interdits par leur club et la police après avoir dépassé les bornes samedi passé sur une aire d’autoroute, ils auront pu jubiler devant leur poste de télévision. Au moins cela. Car comme lors des deux premières confrontations, les deux équipes ont dû avoir recours à une prolongation. Et comme le 28 septembre à Genève et le 12 novembre à Saint-Léonard, la victoire est encore revenue à Gottéron...

«Le match des gardiens»

«C’était un peu le match des deux gardiens ce vendredi soir avec des grosses occasions des deux côtés et cela s’est joué à rien», pestait Floran Douay, alors que lui et ses coéquipiers ont buté sur un Reto Berra impeccable, comme il l’avait déjà été lors du dernier rendez-vous à Saint-Léonard. «On a patiné fort des deux côtés mais je vous l’accorde c'était un peu mou, il a manqué des émotions, poursuivait l’attaquant français. Cela dit, Fribourg (ndlr: qui n’avait pas joué mardi) avait beaucoup de jambes et nous a mis passablement de pression.»

Les Fribourgeois avaient prévu en effet une tactique prudente, pusillanime, qui consistait surtout à annihiler le jeu des artistes des Vernets. Sur son échiquier, Christian Dubé avait bien préparé son affaire. Il aura suffi d’un power-play pour que ce visiteur coupe très vite les ailes des Aigles (7e).

Si Tommy Wingels (33e) et Daniel Winnik (46e) ont réussi finalement à remettre les Genevois à l’endroit, personne d'autre avant Bozon n’a été capable ensuite de jeter l’allumette, de mettre le feu. «Fribourg a bien joué, en réussissant son plan de match, admettait Patrick Emond, le coach des Servettiens. De notre côté, si on s’est créé des occasions, on n’a pas su faire la différence face il faut bien l’avouer à un grand Berra qui a su garder son équipe dans le match. Il aurait fallu être plus opportuniste.» Le technicien des Vernets avait pourtant prévenu ses hommes.

Simon Le Coultre n’avait pas non plus la réponse. Sa formation n’a jamais trouvé la solution, y compris en power-play. «Je pense que nous n’avons pas mis assez de trafic devant le gardien des Fribourgeois, lâchait le Vaudois. Maintenant, il faut oublier cette partie et à minuit c’est un nouveau jour. Il sera temps de digérer tout ça et se concentrer sur Lausanne. À nous de bien rebondir.»

L’ex-junior du LHC a de bons souvenirs à la Vaudoise aréna où la dernière fois, c’est lui qui avait marqué le but victorieux des Grenat.

Ge/Servette - FR Gottéron 3-4 ap (0-1 1-0 2-2)

Les Vernets, 6429 spectateurs. Arbitres: MM. Salonen (Fin), Borga; Altmann et Kehrli.

Buts: 7e Furrer (5 c 4) 0-1. 33e Wingels (Tömmernes, Mayer/5 c 4) 1-1. 46e Winnik (Fehr) 2-1. 48e Chavaillaz (Desharnais) 2-2. 57e Rossi (Gunderson) 2-3. 60e Bozon (Winnik, Le Coultre/6 c 5) 3-3. 64e Stalberg (Bykov) 3-4.

Genève-Servette: Mayer; Karrer, Maurer; Jacquemet, Tömmernes; Völlmin, Mercier; Le Coultre; Wingels, Richard, Rod; Winnie, Fehr, Bozon; Douay, Berthon, Kast; Maillard, Smirnovs, Miranda; Riat.

Fribourg Gottéron: Berra; Kamerzin, Furrer; Gunderson, Stalder; Abplanalp, Chavaillaz; Schneeberger, Marti; Rossi, Walser, Lhotak; Brodin, Desharnais, Mottet; Sprunger, Bykov, Stalberg; Lauper, Schmutz, Schmid.

Pénalités: 3 x 2’ contre Genève-Servette; 5 x 2’ contre Fribourg Gottéron.

Notes: Genève-Servette sans Wick, Descloux, Fritsche (blessés), Guebey ni Patry (club ferme); Fribourg Gottéron sans Vauclair, Marchon ni Forrer (blessés). Tir sur la transversale: Fehr (20e). Genève-Servette sans gardien de 58’10’’ à 59’14’’.