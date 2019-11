Guy Marchand contrôlé en gare Cornavin

L'acteur et chanteur français Guy Marchand s'est étonné dans les colonnes du «Dauphiné Libéré», d'avoir été contrôlé par les gardes-frontières suisses en gare Cornavin à Genève. Parti à 5 heures du matin d'Avignon ce lundi, Guy Marchand s'est dit surpris d'être le seul contrôlé à l'arrivée à Genève parmi les nombreux voyageurs descendant du train.

«Il y avait 200 personnes sortant du train et avançant le long du quai, j’ai été le seul à avoir été contrôlé et fouillé», a-t-il confié au «Dauphiné Libéré», juste après. «Le douanier a désigné mon sac et a dit «Ouvrez», raconte l’acteur, je me suis un peu énervé je n’aurais pas dû.»

Guy Marchand est à Genève pour présenter son dernier livre «Garçon, un pastis et un peu moins de vent», coédité par le Vaudois Michel Sandoz.