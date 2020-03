Hausse de près de 800 cas de Covid-19

Le nombre de cas de Covid-19 continue sa progression en Suisse. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé mardi 8836 cas positifs, soit près de 800 en plus que la veille. Berne recense aussi 90 décès dus probablement à la maladie.

«A l'heure actuelle, 86 personnes sont décédées en Suisse des suites de la maladie. Quatre autres décès peuvent être attribués au Covid-19, mais aucun résultat de laboratoire n'est disponible», a précisé l'OFSP sur son site. Lundi à la mi-journée, ce dernier avait fait état de 8060 cas en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.

Age médian des victimes

L'âge des cas testés positifs va de 0 à 101 ans, avec un âge médian de 51 ans (50 % des cas sont plus jeunes et 50 % sont plus âgés que cet âge). 49% des cas sont des hommes, 51% des femmes.

Les adultes sont nettement plus touchés que les enfants. Chez les adultes de 60 ans et plus, les hommes sont plus touchés que les femmes et chez les adultes de moins de 50 ans, les femmes que les hommes. L'âge médian des personnes décédées est nettement plus élevé, et s'établit à 85 ans. Les victimes avaient entre 32 et 98 ans.

Les cantons du Tessin (339,9 cas par 100'000 habitants), de Vaud (263) et de Bâle-Ville (240,3) restent les plus touchés par l'épidémie due au coronavirus. Comme toujours, l'OFSP précise que ses chiffres se basent sur les déclarations reçues et saisies jusqu'au matin. C'est pourquoi ils peuvent diverger de ceux communiqués le même jour par les cantons. (ats/nxp)