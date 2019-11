Un immeuble tout neuf décrié à Pully

En plein centre de Pully, le long des voies de chemin de fer, un immeuble flambant neuf attend ses locataires. Avec ses six étages, la nouvelle construction de l’avenue du Prieuré domine franchement ses voisines. D’aucuns l’appellent «la tour»… Il s’agit de la mise en œuvre concrète du plan de quartier du sud de la Clergère, adopté en 2016 par le Conseil communal. La silhouette du bâtiment préfigure les nouveaux contours de cette zone du nord de l’avenue, promise à la densification.

L’édifice en question (au fond à gauche), situé à quelques mètres du centre historique de Pully. Et l’image de synthèse présentée par les autorités en 2016.

L’image de synthèse présentée à l’époque par la Municipalité diffère sensiblement de la réalité. «L’immeuble est bien plus haut en vrai!», s’étonnent des habitants. L’Association Pully Patrimoine – qui le qualifie de «bloc infâme qui dénature l’identité de Pully» – a relayé ce constat, relevant au passage les loyers coquets des appartements (2550 fr. pour un 3,5pièces de 70m2 au 1er étage).

«Dupés»

L’association évoque une «catastrophe». «On détruit un quartier authentique du village avec une construction qui ne prend pas en compte l’environnement. Nous avons l’impression d’avoir été dupés par les images. À l’avenir, nous exigerons la pose de gabarits pour que les gens puissent se rendre compte du volume des bâtiments.»

Le municipal de l’Urbanisme, Nicolas Leuba (PLR), rappelle que ce projet immobilier privé respecte les hauteurs prévues par le plan de quartier. «L’image a été utilisée pour illustrer le nouveau cheminement piétonnier le long des voies (en cours de réalisation) et non pas les nouveaux immeubles prévus», précise-t-il.

Elle a tout de même servi dans le cadre de la présentation publique du plan de quartier, quelques mois avant le vote des conseillers communaux... «Il n’existe pas une manière idéale de visualiser les choses dans le futur, se défend Nicolas Leuba. Une image de synthèse n’est pas un gabarit mais une illustration. Celle dont nous parlons n’a pas d’autre fonction que d’illustrer une image d’ambiance construite. Lorsque les photomontages sont réalisés, avant le plan de quartier, nous ignorons encore comment seront les bâtiments car leur architecture n’est pas encore connue à ce moment-là. Tout au plus pourrait-on montrer quelques lignes indiquant des gabarits, mais cela n’est pas très parlant. Nous préférons nous référer à des vues d’immeubles existants ailleurs, dont l’esprit évoque une atmosphère urbaine possible à l’avenir, mais qui laisse une marge d’interprétation.»

«C’est l’effet solitaire»

«Que certaines personnes soient étonnées de la hauteur du bâtiment, je le comprends, continue le municipal. C’est ce qu’on appelle «l’effet solitaire». Actuellement, il a l’air assez élevé car il est seul mais les bâtiments voisins seront démolis et reconstruits ou transformés et rehaussés, selon des gabarits similaires à celui-ci. Cela unifiera l’aspect du quartier.»

Le destin de l’îlot de constructions hétéroclites situées entre l’avenue du Prieuré, la place de la Clergère, le chemin du Pré de la Tour et les rails CFF va en effet basculer ces prochaines années. Une trentaine de nouveaux logements seront créés dans les immeubles rehaussés de deux niveaux ou rebâtis. L’édifice locatif en forme de banane qui borde la place de la Clergère s’élèvera sur huit étages au lieu des six actuels. L’occasion, promettent les autorités, de dynamiser le centre-ville et de rendre sa convivialité à la place de la Clergère. À noter qu’à la suite d’une intervention du groupe socialiste, les différents propriétaires des édifices concernés devront proposer des logements d’utilité publique sur 20% du total de la surface de plancher.