L’ancien homme fort du Château renoue avec les piquets de grève

Le 1er décembre 2004 est une date charnière dans le cursus de Pierre-Yves Maillard. Ce jour-là, son entrée au Conseil d’État coïncide avec la création officielle d’Unia Vaud.

«Un moment assez intense», se rappelle-t-il. La veille au soir se tient l’assemblée constitutive du nouveau syndicat. Une fusion entre le SIB (Syndicat industrie et bâtiment) et la FTMH (Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l’horlogerie), dont il était alors le secrétaire régional pour encore quelques heures. En parallèle, une grève est en cours chez Filtrona, à Crissier. Au petit matin, avant sa toute première séance avec l’Exécutif cantonal, le désormais conseiller d’État en fonction fait un saut au piquet de grève. L’édition du 2 décembre de «24 heures» titre en une: «Maillard s’invite chez les grévistes». «Mes collègues du gouvernement craignaient que je ne me fasse pas aux habits de conseiller d’État. Ils ont exprimé gentiment leur inquiétude.»

Quatre mois à la tête de l'USS

Quelque 173 mois plus tard («un tiers de [sa] vie éveillée», comme il le dit lui-même), Pierre-Yves Maillard a remisé son costard – sans cravate – de ministre pour revêtir son bleu de travail de syndicaliste. Il préside l’Union syndicale suisse (USS) depuis maintenant quatre mois.

Un aller et retour entre combats syndicaux et lambris du pouvoir que l’intéressé considère «fluide». «Il n’y a pas de ligne de fracture entre une fonction exécutive et la lutte pour les valeurs de gauche. Il faut aller au contact du réel pour essayer de le transformer, estime l’ancien ministre vaudois de la Santé. Un politicien qui reste dans la critique et ne change rien n’est pas supérieur moralement. Mais, à gauche, il y a parfois cette crainte de prendre des responsabilités», constate-t-il.

Pas l’enfant prodigue

Pour son retour en terre syndicale, Pierre-Yves Maillard n’est pas forcément perçu comme l’enfant prodigue. Son CV de conseiller d’État ayant «dealé» avec la droite vaudoise suscite une certaine circonspection. «Il a toujours été attaché à chercher et à trouver des accords, fussent-ils imparfaits, observe Gilles Pierrehumbert, de Sud, un syndicat qui n’est pas membre de l’USS. Ses compromis sont parfois acceptables et d’autres fois ils ne le sont pas. Comme la RIE III dont il est l’un des principaux artisans.»

Gilles Pierrehumbert connaît l’oiseau depuis la fin du siècle dernier. À l’époque, il remplaçait Pierre-Yves Maillard dans sa classe de l’établissement secondaire C.F. Ramuz, à Bellevaux (Lausanne) quand ce dernier devait siéger au Grand Conseil. Car, avant le Conseil d’État, avant les syndicats, le premier boulot de PYM était prof de français, d’histoire et de géo au secondaire. «J’ai même un peu enseigné l’informatique, ce qui a fait beaucoup rire mes collègues du gouvernement lorsque je le leur ai dit.» Un job qui l’a «passionné», comme les deux suivants. Lorsqu’il a fallu s’imaginer un avenir après le Conseil d’État, un moment de vertige qui étreint souvent les élus arrivés jeunes au pouvoir, il s’est demandé lequel de ses deux anciennes carrières il allait reprendre: l’enseignement ou le syndicalisme? «Avec ma position d’ancien conseiller d’État, on m’aurait peut-être reproché de prendre la place d’un prof.» Il a donc opté pour son second métier.

Vacances à Zurich

On ne sait pas comment il tenait sa classe à C.F. Ramuz, mais on l’a vu à l’œuvre devant le Grand Conseil vaudois, où pas grand monde n’osait moufter. «Il a toujours été assez convaincu de ce qu’il disait et le faire changer d’avis est une entreprise particulièrement difficile», note Gilles Pierrehumbert. Selon l’intéressé: «On a beaucoup dit que j’étais autoritaire, mais pour conduire des équipes il faut convaincre plutôt qu’imposer.» À l’Union syndicale suisse, sa force de conviction devra passer la barrière de la langue. La famille Maillard a donc eu le bonheur de passer deux semaines de vacances à Zurich cet été. Il a ainsi pu prendre une dizaine d’heures de conversation pour rafraîchir ses connaissances linguistiques.

Le jeune retraité du Conseil d’État reconnaît que la pression est descendue d’un cran depuis qu’il n’est plus le chef du Département de la santé et de l’action sociale. «Je devais prendre des décisions difficiles plusieurs fois par jour, il fallait traiter les cas personnels douloureux qui remontaient, alors qu’à la présidence de l’USS je traite des projets plus généraux. C’est une fonction moins exécutive.»

Terrains de foot et politique

Sa nouvelle vie professionnelle lui laisse plus de temps libre. Il en profite pour aller voir son fils et sa fille qui évoluent tous les deux au FC Renens. Il envisage même de se trouver une équipe de seniors, histoire de rechausser les crampons. Mais son agenda risque de se remplir rapidement. Cet automne, il est candidat au Conseil national. «Si je suis élu, j’aimerais bien siéger à la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique.» Le ministre de la Santé n’est jamais loin.

Sur son bureau de l’USS, à la Monbijou-strasse, l’attend aussi le plus gros défi des syndicats: la mobilisation. «Dans l’histoire du mouvement ouvrier, globalement, il y a toujours eu des améliorations du niveau de vie. Depuis trente ans, on a l’impression que c’est bloqué. Cela correspond à la baisse des adhésions. Or on peut faire progresser nos causes, on l’a montré dans le canton. Pour ça, il faut s’engager.»