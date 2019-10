Un organe neutre pour traiter les abus policiers? L’idée est contrée

Manifestations proclimat

Cohérence exigée de la police

«Il n’y a aucune trace, aucun témoignage de ce reproche fait à la police d’avoir demandé de l’ADN à des manifestants, cela s’est peut-être passé dans d’autres villes, mais pas à Lausanne.»C’est ce qu’a redit le municipal de la Sécurité publique, Pierre-Antoine Hildbrand (PLR), mardi dernier au Conseil communal de Lausanne, face aux critiques des Verts et de la gauche de la gauche contre l’action «disproportionnée» de la police lors des manifestations proclimat en mars et en juillet.Accusée de fouilles à nu et de demandes de prélèvements d’ADN en juillet, la police était visée par une résolution du Vert Xavier Company. La popiste Laura Manzoni, elle, demandait de ne pas sanctionner des manifestants actifs en mars.Même si, comme la droite, le Parti socialiste salue le travail de la police, il vote avec le reste de la gauche. La résolution Company est adoptée par 40 oui, 26 non et 6 abstentions.«Le Conseil communal souhaite que la Municipalité applique ou fasse appliquer avec cohérence et proportionnalité les mêmes critères d’intervention, d’instruction et de sanction éventuelle à toutes les manifestations non autorisées sur le territoire communal.»L’écologiste pense notamment aux cortèges de fans de foot, qu’il estime moins réprimés.