La Fête de la Tulipe s’offre un jubilé grandiose

On pourrait presque faire rimer Morges avec le mot tulipe, tant la fête du même nom est devenue un emblème de la ville et s’est imposée comme l’un des rendez-vous incontournables du début du printemps. En 2020, les floralies célébreront leur 50e anniversaire. Pour l’occasion, les organisateurs ont fait germer un programme riche en nouveautés. «Ce ne sera pas la fête qu’on connaît habituellement, mais quelque chose d’encore plus extraordinaire», se réjouit Stanley Mathey, responsable Parcs et Jardins de la Commune.

Si elle se déploie traditionnellement dans l’idyllique parc de l’Indépendance, la manifestation élargira son périmètre l’an prochain. «On a pour objectif de créer des traits d’union entre les différents sites de la ville», explique le président de l’association Morges Fleur du Léman, Jacques Bezençon. La fête s’appropriera notamment le château, dont le rôle au sein de la manifestation était jusqu’alors resté «anecdotique», comme l’a rappelé la directrice Adélaïde Zeyer.

Le clou du jubilé sera sans équivoque le spectacle son et lumière, qui sera projeté chaque soir sur les murs du monument. L’animation retracera l’histoire de la fameuse fleur durant une dizaine de minutes, au moyen d’images animées réalisées par l’illustrateur vaudois Albin Christen. «Le spectacle devrait atteindre une qualité visuelle et narrative remarquable et mettre en valeur le château», a précisé Adélaïde Zeyer.

Au programme de l’édition s’ajoutent un week-end d’inauguration festif, un marché dominical tenu sur le site ou encore une animation en réalité virtuelle. Afin de mener à bien l’événement de cinquante-deux jours, un budget de près de 500'000 francs a été annoncé, soit environ quatre fois plus que d’ordinaire. Les deux tiers de la somme devraient être couverts par le sponsoring et les recettes commerciales.

Et si les beaux jours semblent encore lointains, l’édition 2020 a déjà démarré pour les organisateurs et les jardiniers. En effet, quelque 190'000 bulbes (au lieu des habituels 120'000) ont été commandés à la fin de juin à cinq fournisseurs. «On est entrés dans le concret car on commence à voir des changements dans le parc, précise Stanley Mathey. En tant que jardinier, c’est lorsque l’on met les mains dans la terre qu’on se dit que tout débute.»