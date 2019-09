La jeune participante vaudoise à The Voice Kids recalée

«C'est un choix particulièrement compliqué que j'ai à faire. On sent cette passion, cette sincérité, ce cœur à l'ouvrage chez toutes les trois. Et ça fait du bien. Je suis vraiment très fier. Mais pour la suite de l'aventure The Voice Kids, je vais continuer avec Lola.»

La jeune participante vaudoise à The Voice Kids, Nayana Jaccoud, n’accédera pas à la demi-finale du télécrochet de TF1. Vendredi soir, lors de la diffusion de l'étape des battles, la jeune fille de 15 ans domiciliée à Sottens n'a pas réussi à s'imposer face à Lola qui a été choisie par leur coach personnelle, Jenifer.

Pour rappel, la jeune fille originaire de Dommartin a remporté, il y a un an, le concours suisse Kids Voice Tour dont la finale avait été diffusée sur RTS1. C'est donc tout naturellement qu'elle a décidé cette année de tenter sa chance en France en participant à The Voice Kids.

Il y a deux semaines, lors des auditions à l'aveugle, elle avait même séduit le jury avec sa reprise de Killing me softly des Fugees. Elle avait choisi Jenifer comme coach personnelle.