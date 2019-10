La méthode Montessori appliquée en EMS

Petite enfance Une association s'est démenée pour lancer une structure qui propose la fameuse pédagogie. Plus...

Chernex Avec trois recours déposés, le combat des riverains opposés au projet au cœur du village continue. Plus...

Grogne Les discussions sur la revalorisation salariale s’enlisent, dénoncent les employés des EMS, CMS et hôpitaux régionaux. Plus...

Énergie durable La Ville de Renens lance un crowdfunding pour équiper le toit d’un EMS. Pourtant, d’autres installations reposent sur des prêts rémunérés, comme à Malley. Plus...

Montreux Les Laurelles et Les Palmiers fusionnent pour préserver une taille critique, des emplois et leur esprit maison. Plus...