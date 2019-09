La refonte de la gare de Lausanne a des années de retard

Les principales évolutions

La nouvelle gare de Lausanne est l’une des pièces maîtresses du programme Léman 2030. Ce programme prévoit le doublement des places assises entre Lausanne et Genève. Plus généralement, il doit mettre fin au goulet d’étranglement ferroviaire qu’est l’arc lémanique. Quatrième voie entre Renens et Lausanne, saut-de-mouton à Malley, voies de dépassement à Mies et à Chambésy et gare souterraine à Genève-Cornavin, sont également au programme.



À l’horizon 2030, quelque 200'000 usagers sont attendus quotidiennement en gare de Lausanne. Les principales évolutions qui la concernent sont les suivantes:



Quais

Ils doivent être élargis et rallongés jusqu’à 420 mètres pour pouvoir accueillir des convois de 400 mètres. Ces trains sont nécessaires pour doubler la capacité des places assises entre Lausanne et Genève. La modification des quais entraînera le déplacement de quelques mètres de la marquise en métal et en verre datant du début du XXe siècle.



Métros et gare souterraine

Dans un avenir plus ou moins proche, le M2 comptera un petit frère: le M3. les deux métros seront directement reliés à la gare, avec la construction d’une nouvelle station souterraine.



L’augmentation des voyageurs nécessite aussi des passages sous-voies plus nombreux et plus large. Ils seront au nombre de trois, contre deux actuellement. Ils seront également deux fois plus larges. Cette gare souterraine qui s’étendra sous la place doit accueillir de nombreux commerces.



La place de la gare

Son réaménagement devrait intervenir sur la fin de la refonte de la gare. Le projet prévoit de concentrer le trafic sur sa partie nord afin de doter la gare d’un vaste parvis. Selon les calculs de la municipale lausannoise Natacha Litzistorf, 75% de la place seront ainsi restitués aux piétons, contre 35% actuellement. Pour l’instant, la gare et borgne sur son front sud, avec le parking. Celui-ci sera détruit et une nouvelle place, appelée «Saugettes», sera réalisée.