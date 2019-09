La Vaudoise aréna est prête pour son «Grand Soir»

Le futur centre sportif de Malley, baptisé Vaudoise aréna, est encore en plein chantier. Les ouvriers s’activent jusque dans le parking. Mais peu importe, les commanditaires de ce petit bijou dédié aux sports assument. Le but est que la partie glace de ce complexe soit prête pour le 9 janvier prochain, pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). Ce mardi soir, c’est le «Grand Soir», comme l’a appelé la communication du LHC. Les 9600 premiers spectateurs du derby lémanique inaugural – Lausanne accueille Ge/Servette, à guichets fermés – pourront juger du travail fourni dans la création de ce nouveau chaudron du hockey.

Il a déjà produit son petit effet sur la presse, invitée lundi à découvrir les lieux. Visuellement, les teintes sombres sont élégantes, variant du gris au noir pour la partie dédiée au public. Un choix de l’architecte Antoine Hahne qui oriente naturellement le regard sur la partie colorée, sur le spectacle. Et là, on ne sait plus s’il faut se focaliser sur les joueurs à l’entraînement ou sur l’énorme vidéotron qui surplombe la glace. Avec ses 10 tonnes, sa forme rectangulaire inédite offre des écrans d’une belle largeur permettant d’afficher toutes sortes d’informations sur le match en cours.

Une vaudoiserie

Mais, juste avant de pénétrer dans le bâtiment, on se rend compte que l’orthographe des lieux n’était pas une erreur. La «Vaudoise aréna» affiche crânement son accent aigu sur la devanture. Le choix est délibéré pour l’assureur, qui a mis 5 millions sur la table pour prêter son nom au centre sportif. Son directeur, Philippe Hebeisen, explique ce choix: «On a très vite parlé d’arena mais c’est un terme qu’on retrouve partout, alors on a cherché un autre nom. Mais on y est revenu en décidant d’y ajouter une touche francophone; c’est un petit clin d’œil.» Une vaudoiserie qui occulte même l’accent grave du mot français, l’arène.

C’est avec le souffle encore court que les différents acteurs ont présenté ce nouvel écrin. Car les nuits ont été courtes pendant ces dernières semaines, en raison d’un retard qu’il a fallu combler par des «mesures d’accélération», dit Jean-Jacques Schilt, président du Centre sportif de Malley (CSM SA), qui exploite les lieux. Le nombre d’ouvriers a été augmenté et les horaires de travail étendus de 6h à 22h, voire la nuit pour certains corps de métiers.

Le retard est en grande partie dû à l’échec du bureau d’ingénieur à produire les plans des installations techniques. «Ils ont été rachetés en cours de route par un groupe français et c’est parti en déliquescence», souffle Alain Gillièron, syndic de Prilly.

Ce «sinistre», selon le terme de Jean-Jacques Schilt, a provoqué un surcoût qui se réglera probablement en justice. Il considère toutefois que l’addition finale – quelque 230 millions – est couverte. On compte notamment un emprunt de 170 millions garanti par les communes de Lausanne, Prilly et Renens, le Canton a débloqué 30 millions auxquels s’ajoutent une subvention fédérale de 8 millions et les 5 millions de la Vaudoise. Jean-Jacques Schilt n’exclut toutefois pas de recourir à l’emprunt pour couvrir les «quelques millions» manquants.

Ces coûts ne concernent pas que la patinoire, puisque le complexe sportif en abritera deux autres, dont une en extérieur. Et pas seulement: sont prévus également des locaux pour le tennis de table et l’escrime (qui ouvriront en juin 2020), ainsi que les bassins olympique, de plongeon et un autre au fond amovible, qui s’ouvriront au public en 2021.

Les coulisses de ce bâtiment recèlent en outre des aspects techniques originaux. Ainsi, la chaleur dégagée pour entretenir la glace servira à chauffer le bâtiment et l’eau des bassins. Lausanne s’est associée avec Zurich pour mettre en œuvre cette solution technologique, appuyée par 2000 panneaux photovoltaïques en toiture. Et puis il y a ce sol qui s’installe au-dessus de la glace et permettra de programmer un concert au lendemain d’un match de hockey. Capacité de la salle en mode «spectacle»: quelque 12'000 spectateurs. De quoi concurrencer une autre arena, à Genève. Le derby se jouera aussi sur ce terrain-là.