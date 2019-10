Même délocalisé, le curling fait un carton à Morges

Les enfants morgiens ont finalement l’occasion de vivre un peu de la ferveur des Jeux olympiques de la jeunesse 2020. Ce n’était pas gagné, le curling ayant été délocalisé à Champéry (Valais) à la suite du refus du Conseil communal d’octroyer le crédit de rénovation de la patinoire nécessaire à l’accueil de la discipline. Mais c’était compter sans le comité d’organisation de Lausanne 2020, qui a mis sur pied, en collaboration avec la direction des Écoles de Morges – Est et Ouest –, la visite de deux champions.

Lundi donc, ce sont quelque 500 élèves de 7e et 8e années (8-10 ans) qui ont fait la connaissance de Peter de Cruz, skipper de l’équipe de Suisse de curling et notamment médaillé de bronze lors des derniers Jeux olympiques. Si la foule d’écoliers a d’abord montré sa perplexité face à un événement sportif et une discipline méconnue, elle a ensuite manifesté un vif enthousiasme.

Après une séance de questions-réponses à laquelle quatre délégués des élèves ont pris part, ceux restés assis sur leurs sièges trépignaient d’excitation à l’idée de saisir le micro pour s’adresser au sportif. «Faites-vous un métier en plus de votre sport?» «Comment vous préparez-vous avant de disputer une compétition importante?» «Est-ce facile de s’entendre avec ses coéquipiers?»: les ­interrogations – variées et parfois pointues – ont démontré que la démarche avait du sens. «C’est une vraie satisfaction. Il y a eu un fort intérêt de la part des élèves, déclarait la cheffe de projet Lise Cordey au terme de l’après-midi. Déjà en amont de la rencontre, on a vu que les enfants avaient beaucoup de questions. C’est chouette, car c’est précisément cet engouement qu’on cherche à transmettre en vue de Lausanne 2020.» Même son de cloche chez les responsables des établissements. «Je suis un directeur heureux, les enfants ont eu du plaisir et l’équilibre entre l’information et la distraction a été très bon», commentait Pierre-Alain Cordey en faisant allusion à la présence de Yodli, mascotte des prochains JOJ qui a suscité une joie quasi hystérique chez les écoliers.

Première pierre

Cet enthousiasme est appelé à se prolonger. La venue de Peter de Cruz – dont la simplicité et la bonne humeur se sont révélées communicatives – n’est en effet que la première pierre de l’édifice. Les classes présentes lundi pourront s’initier aux joies du curling en décembre à la patinoire des Eaux Minérales, dans l’antre du club local. Puis, «si tout va bien», elles se rendront à Champéry en janvier prochain pour assister à une rencontre des JOJ. Pour le plus grand plaisir de Pierre-­Alain Cordey, un directeur qui s’est lui-même lancé dans l’apprentissage du curling. «Un beau sport, mais difficile, glisse-t-il tout sourire. Le respect y occupe une place importante, ce qui tombe bien puisque c’est ce qu’on travaille en classe.»