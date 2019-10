Le feuilleton Dupont de Ligonnès s’offre un rebondissement dément

«C’est une monumentale connerie.» Interrogé par des journalistes, le voisin au franc-parler de G. J., l’homme confondu avec le fugitif Xavier Dupont de Ligonnès, résume avec efficacité la bourde policière et médiatique du week-end.

Affirmation confirmée, en langage plus fleuri, par la justice hier en début d’après-midi: l’ADN de l’homme cueilli vendredi soir par les services de Scotland Yard à l’aéroport de Glasgow (Écosse) n’est pas celui de l’homme le plus recherché de France, soupçonné du meurtre de sa femme et de leurs quatre enfants en avril 2011, à Nantes.

Vendredi soir, une source anonyme prévient la police française. Xavier Dupont de Ligonnès serait sur le point d’embarquer dans un avion à Roissy, direction l’Écosse. Les agents parisiens ne parviennent pas à temps à l’aéroport. La police écossaise prend le relais et interpelle sur le tarmac de Glasgow G. J., qui voyagerait avec un passeport volé en 2014.

Au moment de sa disparition, Xavier Dupont de Ligonnès est un homme charismatique de 50 ans, teint olivâtre et cheveux noirs, qui se distingue par sa grande taille (plus de 1,90 m). G. J. a la soixantaine bien entamée, les tempes grises et le front dégarni. La taille concorde avec celle du fugitif. Et les empreintes digitales, assure alors une source policière au quotidien «Le Parisien», correspondent.

On écrit que Xavier Dupont de Ligonnès est «méconnaissable». Mais la cavale vieillit un homme prématurément, semble-t-il, et il a probablement eu recours à la chirurgie esthétique.

Les premiers doutes apparaissent dès samedi matin. Finalement, le passeport du suspect n’est pas volé. L’écart entre les yeux, trait difficilement modifiable avec un bistouri, ne correspond pas à celui de Xavier Dupont de Ligonnès.

Lors de la fouille au domicile de G. J., situé à Limay, dans les Yvelines (à l’ouest de Paris), les policiers ne récoltent que les regards abasourdis et les dénégations du voisinage. Surtout, l’empreinte digitale ne présente que cinq points de comparaison sur 13.

Hier midi, l’erreur est confirmée. L’homme aux mains de Scotland Yard n’est qu’un quidam malchanceux, un retraité d’une usine Renault vivant entre la France et l’Écosse, qui a vécu un cauchemar éveillé le temps d’une nuit.

Exécution méthodique

Immense déception. L’une des dernières grandes énigmes criminelles françaises ne sera pas résolue aujourd’hui. À l’heure actuelle, on ignore encore dans quel coin de la planète se planque Xavier Dupont de Ligonnès, si tant est qu’il fasse encore partie du monde des vivants.

L’emballement de la presse à l’annonce de l’arrestation d’un suspect vendredi soir, qui pour l’occasion a oublié la règle de précaution de base de l’usage du conditionnel, reflète la fascination exercée par le mystère du quintuple meurtre.

Agnès, avec qui Xavier Dupont de Ligonnès affichait un bonheur conjugal feint. Photo: SIPA.

Retrouver Xavier Dupont de Ligonnès permettrait – peut-être – de comprendre pourquoi Agnès (48 ans), Arthur (21 ans), Thomas (18 ans), Anne (16 ans) et Benoît (13 ans) ont été assassinés entre le 3 et le 4 avril 2011, couverts par des draps et de la chaux, puis enterrés sous la terrasse de la maison familiale.

Découverts près de trois semaines plus tard, la femme et les enfants de Xavier Dupont de Ligonnès ont été soumis à une «exécution méthodique», chacun présentant au moins deux balles dans le crâne.

Les quatre enfants du couple: Benoît (13 ans), Anne (16 ans) Arthur (21 ans) et Thomas (18 ans). Photo: SIPA.

Les premiers éléments de l’enquête font naître le soupçon d’un massacre calculé avec une précision glaçante. Le 1er avril, le père de famille a acheté dans plusieurs magasins du ciment, une bêche et une houe et, le lendemain, quatre sacs de 10 kg de chaux.

Dans les semaines précédant les meurtres, l’homme s’est entraîné au tir à la carabine et s’est procuré un silencieux.

Une vie de faux-semblants

Xavier Dupont de Ligonnès n’est plus là pour répondre aux questions. La dernière trace confirmée de sa présence à ce jour remonte au 15 avril, dans le Var, soit une semaine avant la découverte des corps.

Depuis plus de huit ans, les enquêteurs courent après les indices de sa présence. Le sort du fugitif fait l’objet de nombreuses théories plus ou moins fumeuses (lire encadré), tandis que l’enquête retraçant les derniers mois précédant le drame décrit un homme en train de sombrer, qui tente à tout prix de maintenir les apparences. Celles d’une famille bourgeoise et catholique, aux racines nobles. Celles d’un père et mari affectueux, offrant écoles privées et vacances au soleil à ses enfants. Celles d’un entrepreneur à succès, quatre voitures au garage, fan des États-Unis et de musique country.

Derrière les murs de la cossue maison nantaise, la réalité est moins rose. Xavier Dupont de Ligonnès passe d’un échec professionnel à l’autre, les dettes s’accumulent. Il doit plus de 50 000 francs à sa maîtresse.

Alors que le couple entretient une apparence de bonheur conjugal, Agnès se confie sur le forum Doctissimo: «Il est trop cassant, trop sec, trop rigide, trop militaire. Il n’y a plus de tendresse, d’attention, de douceur, de sexe. […] Lui demander s’il est heureux? La réponse est la même: «Oui, oui, mais si on pouvait tous mourir demain, quel pied…»

De son côté, Xavier Dupont de Ligonnès écrit à sa maîtresse le désamour pour son épouse, ses insomnies accompagnées de pensées morbides, ses envies de «foutre le feu à la maison après avoir donné un somnifère à chacun».

Le cafouillage de vendredi soir renforce encore le mystère. Comment un homme ruiné peut-il survivre plus de huit ans en cavale sans recevoir d’aide? Qui est la source anonyme qui a prévenu la police? Un farceur imbécile, un témoin convaincu d’avoir reconnu le Nantais dans les traits de G. J.? L’épilogue de ce roman n’est pas encore écrit.