Les pompiers déménagent un mois au 2m2c

Les travaux en cours pour renforcer l’estacade faisant face à la caserne des pompiers de la rue de la Corsaz, à Montreux, ont contraint les femmes et hommes du feu à une délocalisation d’un mois. «Nous ne pouvions tout simplement plus sortir avec les véhicules», ajoute le capitaine Laurent Quillet, commandant ad interim du SDIS Riviera.

Comme en 2010, à la suite de travaux dans la caserne actuelle, le 2m2c a été choisi comme lieu de repli. Ainsi, depuis mardi, la dizaine de camions, les remorques et la nouvelle échelle automobile sont garées dans les sous-sols de l’ex-Centre des Congrès. C’est là aussi que se rendront, jusqu’au 30 octobre, les 50 intervenants de premier secours de la caserne de Montreux en cas d’alarme. Les quatre officiers permanents, trois collaborateurs techniques et deux secrétaires resteront quant à eux dans les locaux de la rue de la Corsaz.

Des vestiaires provisoires ont été aménagés et un couloir de sortie pour les camions délimité à l’aide de vaubans pour sécuriser les quais très fréquentés. «La configuration des lieux et les aménagements nous permettent de conserver les standards de sécurité fixés par nos cadres légaux et d’assurer une bonne coordination entre les quatre casernes de Vevey, Montreux, Jongny et Saint-Légier», ajoute Laurent Quillet.

Les dates du déménagement ont trouvé place dans l’une des seules parenthèses suffisantes offertes par la programmation du 2m2c: entre la fin du Montreux Tattoo Convention qui s’est tenu le week-end dernier et le Montreux Art Gallery prévu du 6 au 10 novembre.