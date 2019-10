Marc Marquez puissance 8, ou la force d’un mental d’exception

Il y a des signes qui ne trompent pas lorsque commence une journée décisive, celle où, potentiellement, un ou plusieurs acteurs peuvent être couronnés champions du monde. Des conciliabules derrière des portes fermées, les cartons encore scellés – au cas où tout ne se passerait pas comme prévu – qui contiennent le traditionnel maillot créé pour l’événement et les metteurs en scène du show du sacre qui préparent leur entrée en scène.

Ce dimanche 6 octobre 2019 n’a pas failli à la règle. Et dès la matinée, le bruit courait qu’il allait être question de billard, «si» Marc Marquez faisait le nécessaire, soit qu’il terminait devant l’Italien Andrea Dovizioso, le dernier à pouvoir encore, mathématiquement, obliger l’Espagnol et ses fans à attendre quelques semaines avant de déboucher les bouteilles de champagne.

Il a tenu parole

Avec ce diable d’hommes, on sait depuis longtemps que tout est possible. Mais on sait aussi désormais que, mental gagnant, il commet de moins en moins d’erreurs dans les moments décisifs: «Je le disais depuis le début du week-end: hors de question de changer quelque chose à ma mentalité, je viens ici pour gagner. Et j’ai tenu parole!» Rapidement seul en lice pour la victoire avec la révélation de la saison, le Niçois Fabio Quartararo (20 ans), Marquez a placé son attaque décisive dans le dernier tour. Vendredi, quand il était tombé lourdement lors de la première séance d’essais libres, qu’il avait eu tant de peine à se relever, son clan avait craint qu’une fois encore, Marc avait battu Marquez. Peu de personnes, à ce moment-là, ont vu un geste: après s’être relevé avec l’aide de deux commissaires de piste, le champion a refermé sa visière fumée. Pour pas que ses adversaires lisent sa douleur, alors à peine supportable; parce qu’il ne doit pas y avoir de failles chez un Marc Marquez. Après un rapide contrôle, il est revenu au circuit et en trois tours, il était à nouveau le plus rapide de tous.

Tout pour le show

À ce moment-là, tout le monde savait qu’il n’y aurait pas de surprises. Quartararo a tout essayé, Marquez ne lui a pas fait de cadeau. Car pour lui, on gagne un titre en gagnant la course, pas en calculant.

Quand on lui demande ce qu’il aimerait qu’on retienne de lui, le jour, encore lointain, où il décidera de mettre le casque au clou, il n’hésite pas: «Les statistiques, le nombre de victoires, de titres, m’intéressent beaucoup moins que le show que l’on offre en piste. Ce côté spectacle, ce caractère tout ou rien qui m’a coûté des titres dans le passé, je l’assume. J’essaie bien sûr de le contrôler… et mon entourage encore plus!» Il a rigolé en disant cela, en regardant ses gens, son clan: «Si tu n’as pas une équipe autour de toi qui partage ta philosophie, tu n’y arrives pas.» Lui y est arrivé. Huit fois. Série en cours…