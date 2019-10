Microsoft revient avec une tablette à deux écrans

Microsoft le présente avant tout comme une tablette qui «tient dans la poche», mais le «Surface Duo» dévoilé mercredi par le groupe informatique relève bien du smartphone, marquant le retour du groupe sur ce marché qu'il avait déserté.

Le «Surface Duo» comporte deux écrans de 14,2 cm (5,6 pouces) qui se replient comme un livre, et est opéré par Android, le système d'exploitation de Google, et non par Windows Phone, dont Microsoft a arrêté le développement en 2017.

Commercialisé en 2020

Il sera commercialisé l'année prochaine. «Vous allez en parler comme d'un téléphone, je le comprends bien», a déclaré Panos Panay, directeur produit chez Microsoft, lors de la présentation à New York des dernières nouveautés du groupe. «Vous pouvez envoyer des textos, vous pouvez écrire, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ce produit est un Surface», a-t-il insisté.

De 2010 à 2017, la firme américaine a tenté de convaincre les consommateurs d'acheter des téléphones sous Windows, mais elle avait fini par abandonner ce marché, acceptant son échec dans ce domaine face à ses rivaux Apple (iOS) et Google (Android).

Le système d'exploitation Windows, toujours largement dominant sur ordinateur, représente encore des revenus considérables pour la société. Mais Azure, son offre de services aux entreprises dans l'informatique à distance et le stockage dématérialisé (cloud), fait désormais office de moteur pour la croissance de Microsoft, qui peut aussi compter sur les jeux vidéo avec Xbox, sa gamme d'appareils Surface et le réseau social professionnel LinkedIn, acquis en 2016.

«Jamais 2 sans 3»

Le groupe cultive le mystère, non seulement sur la nature de son nouvel appareil, mais aussi sur ses caractéristiques, comme le type d'appareil photo ou le prix, deux facteurs essentiels dans un marché saturé de combinés ultraperformants.

Les ventes mondiales de smartphones ont baissé de 2,6% au deuxième trimestre 2019, et sont largement dominées par le géant sud-coréen Samsung (22% de parts de marché), suivi par les chinois Huawei et Oppo, d'après des études d'analystes publiées en août.

Le «Surface Duo» rassemble «la productivité Microsoft, les applis d'Android et le design de la gamme Surface dans un seul appareil que vous pouvez emmener partout. Et, oui, il peut passer des coups de fil», décrit brièvement le communiqué du groupe. «L'histoire de Microsoft dans les smartphones, avec Kin et Nokia, n'a pas été exactement brillante», rappelle l'analyste Patrick Moorhead de Moor Insights & Strategy.

En 2010, le géant du logiciel avait supprimé la gamme de téléphones Kin au bout de quelques semaines seulement. Quatre ans plus tard, il rachetait la branche de téléphones mobiles du finlandais Nokia pour plus de 7 milliards de dollars. La marque perdait alors de l'argent, et Microsoft n'a pas réussi à la sauver face à la concurrence. Cet échec a constitué un facteur déterminant dans la décision de sortir de ce marché et de transformer l'entreprise fondée par Bill Gates.

«Jamais 2 sans 3, et je pense que cette fois-ci sera la bonne parce que les conditions pour le succès d'un smartphone Surface semblent être réunies», estime Patrick Moorhead.

L'analyste prend en compte la bonne croissance de l'écosystème d'appareils Surface, les possibilités offertes par le système d'exploitation Android et ses 2,8 millions d'applications (dont celles de Microsoft) et un design suffisamment original et différent. «Si le prix est bien calibré par rapport aux fleurons des concurrents, les consommateurs pourraient avoir envie de l'adopter», commente-t-il.

Microsoft a aussi présenté les nouveaux cousins de son smartphone dans la gamme Surface: une tablette à double écran, des ordinateurs portables et des écouteurs. Tous doivent être commercialisés avant la fin de l'année, mais le groupe n'a pas dit à quels prix. (afp/nxp)