«Mon mari ne se serait jamais pendu en prison»

«Vous voyez ces photos? Vous les voyez bien?». Erisa* brandit son téléphone portable. Elle fait défiler les clichés pris sur le lit de mort de son cousin Eddin* au CHUV. Elle zoome sur son cou. Il ne porte aucune trace, la preuve incontestable pour elle qu’il ne s’est pas pendu en prison, comme supposé à ce stade de l’enquête par la police cantonale vaudoise. À ses côtés, le demi-frère de la victime fond en larmes. «Tout ce qu’on réclame, c’est la vérité. Nous ne lâcherons rien avant de connaître ce qui s’est réellement passé dans cette prison», il en fait la promesse.

Les faits remontent au 9 octobre dernier. Vers 9 h du matin, les agents de détention de la prison du Bois-Mermet à Lausanne découvrent «un détenu pendu dans les douches, au moyen d’une cordelette» précise la police. Hospitalisé au CHUV dans un état grave, son cerveau ayant été privé d’oxygène, il est décédé six jours plus tard en début de nuit. Une version officielle que ne partage pas la famille de la victime.

Pas de marques sur le cou

«J’ai parlé au téléphone à mon mari deux jours avant le drame. Il paraissait en forme. Pas du tout dépressif. Cette histoire de suicide, je n’y crois pas un seul instant», confie l’épouse d’Eddin. Ils s’étaient mariés il y a sept ans et se connaissaient depuis l’arrivée de la victime en Suisse, il y a une dizaine d’années. Eddin était carreleur. Il avait déjà connu la prison, et particulièrement celle du Bois-Mermet, où il avait été incarcéré douze mois notamment pour vol, dommages à la propriété et escroquerie. «Cela s’était mal passé sur un chantier d’une villa. Il n’avait pas été payé», croit savoir son demi-frère. Eddin avait fini de purger sa peine l’été dernier, mais il avait à nouveau été emprisonné à Bois-Mermet le 20 septembre dernier pour n’avoir pas respecté une mesure d’éloignement qui lui interdisait de revenir sur ledit chantier. «Ce n’était pas un criminel. Il aimait la vie, il aimait bouger, rire et sortir», confie sa cousine.

«Tout ce qu’on réclame, c’est la vérité. Nous ne lâcherons rien avant de connaître ce qui s’est réellement passé dans cette prison»

En l’absence de marques sur le cou, qui attesteraient que la victime se serait bien pendue au moyen d’une cordelette, la famille avance une autre hypothèse: celle d’une bagarre dans les douches qui aurait mal tourné. «Avec qui? Un autre détenu? Un gardien? Il y a une plaie de quelques centimètres sur la nuque, comme si on lui avait asséné un coup par-derrière. Des médecins nous ont dit que la thèse du suicide ne tenait pas», poursuit le demi-frère. Le doute de la famille d’Eddin est encore nourri par le fait que le rapport d’autopsie n’est pas connu à ce jour. «Comment la police peut-elle conclure au suicide sans ce document?» se demande encore la femme de la victime.

Et si les proches d’Eddin traversaient tout simplement une phase de déni, refusant d’admettre l’impensable à leurs yeux? «Si c’est bien un suicide, nous le comprendrons. Nous avons besoin de certitudes pour faire notre deuil. Mais si c’est une bagarre, nous voulons savoir ce qui s’est passé», martèle la cousine.

Une thèse «privilégiée»

Du côté de la police cantonale vaudoise, on précise qu’il est inexact d’affirmer que la thèse du suicide a été retenue. «Au stade actuel de l’enquête, elle est celle qui est privilégiée, aucun élément relevé jusqu’ici ne suggérant une autre cause, notamment l’intervention d’un tiers», explique le commissaire Jean-Christophe Sauterel, chef de la direction communication. Et cela malgré ce que pouvait laisser entendre l’intitulé du communiqué officiel diffusé mardi dernier: «Un détenu du Bois-Mermet décède des suites d’une tentative de suicide». Et que penser des marques sur le corps de la victime, et leur absence sur son cou? «Ces allégations et questions sont liées à l’enquête. Il n’y a en l’état pas manière à communication du Ministère public à leurs propos».