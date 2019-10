De vibrants plaidoyers pour améliorer la place des femmes derrière et devant les caméras ont marqué dimanche la remise des Oscars d'honneur à Hollywood. La réalisatrice italienne Lina Wertmüller a même appelé à féminiser le nom du prix en «Anna».

Des cris pour Anna

Récompensée à l'âge de 91 ans, la cinéaste a reçu son prix 42 ans après avoir été la première femme sélectionnée pour un Oscar du «meilleur réalisateur» pour son film «Pasqualino» (Seven Beauties). Lina Wertmüller, réputée pour ses satires de la société et des moeurs italiennes, était accompagnée par deux autres légendes du cinéma italien Sophia Loren et Isabella Rossellini, qui a traduit son appel à féminiser le nom de la prestigieuse récompense.

«Elle aimerait que le prix s'appelle 'Anna'. Toutes les femmes ici présentes, s'il vous plait, criez: 'nous voulons Anna, un Oscar au féminin'», a lancé Isabella Rossellini devant une assistance où se pressaient des stars comme Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Quentin Tarantino, Eddie Murphy, Scarlett Johansson ou Jennifer Lopez.

Le nom officiel du prix décerné depuis 1929 par l'Académie des arts et sciences du cinéma est «Academy Award of Merit». Mais il est surnommé «Oscar» car, selon la légende, une documentaliste de l'Académie, Margaret Herrick, estimant que la statuette dorée ressemblait à son oncle Oscar, l'avait ainsi baptisée.

Appel à féminiser les personnages

Egalement récompensée, l'actrice américaine Geena Davis, 63 ans, a reçu le prix humanitaire Jean Hersholt. L'Oscar est attribué de manière irrégulière par l'Académie pour récompenser un individu «dont l'action humanitaire a fait honneur à l'industrie du cinéma».

L'actrice a fondé en 2004 l'«Institute of Gender in Media» pour combattre les inégalités et les stéréotypes visant les femmes au cinéma et à la télévision. Dimanche, la Thelma ivre de liberté de «Thelma et Louise» a expliqué combien ce film avait décidé son combat pour l'égalité des sexes au cinéma.

«Il m'a fait comprendre combien nous donnons peu d'occasions aux femmes de sortir d'un film en se sentant fières et à la hauteur grâce aux personnages féminins», a observé Geena Davis, appelant les cinéastes à féminiser des personnages dans leurs projets en cours.

Wes Studi et David Lynch récompensés

L'acteur américain d'origine Cherokee Wes Studi a également reçu un Oscar d'honneur, une première pour un acteur amérindien. «Je voudrais juste dire: il est temps», a déclaré sous les applaudissements le comédien âgé de 71 ans qui s'est illustré notamment dans «Danse avec les loups», «Le Dernier des Mohicans», «Heat» et «Avatar».

La soirée avait par ailleurs débuté par la remise d'un Oscar d'honneur au réalisateur américain David Lynch, 73 ans, considéré comme l'un des plus grands cinéastes américains de sa génération. Sélectionné aux Oscars à de multiples reprises mais toujours malheureux en compétition, David Lynch («Elephant Man», «Blue Velvet», «Mulholland Drive», etc.) s'est vu enfin remettre une statuette d'honneur.

Les Oscars d'honneur sont décernés chaque année pour récompenser l'ensemble d'une carrière. Depuis 2009, ils sont remis lors d'une cérémonie séparée de la cérémonie principale pour en alléger le programme. (ats/nxp)