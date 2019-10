Sur un nuage, Lausanne se qualifie avec maestria

Comme un seul homme et comme cela ne lui était plus arrivé depuis longtemps, le public de la Pontaise se lève, euphorique. Debout sur les tables de presse, un supporter manifeste sa joie avec éloquence, tandis qu’on peut lire la sentence sans appel «quelles pives!» sur le portable de notre voisin neuchâtelois. Ce décor, c’est celui des dernières secondes de la première mi-temps entre le Lausanne-Sport et Neuchâtel Xamax, alors que Stjepan Kukuruzovic vient de prendre sa chance de 50 mètres… et d’inscrire un fantastique lob. Les Lausannois mènent alors 4-0. Leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse est d’ores et déjà validé. Ils s’imposeront finalement 6-0.

Il faut dire que les suiveurs du LS l’attendaient, cette victoire en Coupe à domicile. Quinze ans (et dix défaites!), en effet, que leurs protégés n’y avaient plus gagné. Alors, comme pour rattraper le temps perdu, Christian Schneuwly et ses coéquipiers ont fait de cette soirée une immense réussite, une démonstration qui restera dans les mémoires.

Brin de folie

Parce que cette rencontre, avant de constituer un huitième de finale de Coupe, se voulait surtout être un examen de passage pour ce Lausanne-Sport en quête de grandeur et de Super League. Le premier, face à Lugano au tour précédent (3-0), avait été passé avec sérieux, presque avec maîtrise. Jeudi soir, les Vaudois ont validé le deuxième en y ajoutant cette folie qui leur permet, par moments, de faire exploser tous les adversaires qui se dressent sur leur route.

Alors non, ce n’était ni Bâle ni Young Boys en face. Mais ce Xamax-là restait sur des récentes apparitions convaincantes et, même sans son attaquant en forme Gaëtan Karlen, les Neuchâtelois n’étaient certainement pas une équipe de l’élite au rabais. Sauf que dans leur marche en avant, les hommes de Giorgio Contini ont absolument tout fait juste.

En fait, le Lausanne-Sport s’est montré aussi flamboyant qu’il l’avait été il y a deux semaines à Aarau dans le premier quart d’heure. Sauf que cette fois-ci, les Bleu et Blanc n’ont jamais levé le pied de l’accélérateur. Le match était plié à la pause? Giorgio Contini a intelligemment sorti le toujours brillant Aldin Turkes, auteur de deux buts et déjà averti, pour le préserver et donner du temps de jeu à Joao Oliveira. Et le LS a ainsi repris son festival. Andi Zeqiri a poussé André Neitzke à tromper son propre gardien, avant de clore la marque d’une frappe imparable. Une roue, en bonne et due forme.

Au printemps prochain, la folle aventure en Coupe de Suisse du Lausanne-Sport de Martin Rueda aura dix ans. À l’époque, les Vaudois, alors pensionnaires de Challenge League, avaient enchaîné les exploits jusqu’à cette finale nettement perdue à Bâle. Aujourd’hui, la compétition n’est assurément plus leur plus grande préoccupation, mais lorsqu’on voit à quel point public et joueurs n’ont fait qu’un jeudi soir, on se dit que rêver d’aller au bout ne peut faire que du bien avant le grand emménagement à la Tuilière. Pour ça, il faudra passer sur le corps du grand FC Bâle.