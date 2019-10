Simone Troxler a grimpé toutes les marches

Il ne s’agit pas d’être chauvin. Mais la projection du Lavaux sur le lac Léman a une autre allure que le Parc Prater de Vienne. Le contraste est certifié. Seuls les 42,195 km du parcours ont rapproché le Lausanne Marathon du défi accompli, il y a deux semaines, par Eliud Kipchoge. La barre des deux heures est donc restée intacte, ce dimanche, mais les performances n’en sont pas moins remarquables.

Dans ce petit monde du marathon «normal», Simone Troxler franchit les marches une à une. Troisième en 2017, deuxième l’an dernier, l’étudiante en médecine de 23 ans a donc fait encore mieux, l’emportant en 2 h 42’ 30”. En trois participations, elle n’a jamais quitté le podium. Rien que ça. Dimanche, l’athlète de Chardonne a même couru près de deux minutes plus vite qu’il y a douze mois. La progression est donc naturelle.

Le succès de la Vaudoise se veut également empirique. «J’ai essayé de comparer le marathon à la médecine; j’ai donc divisé le parcours en six.» C’est autant la sportive qui parle de sa course que l’étudiante de la durée de son cursus. «Les deux premières années, il y a beaucoup de pression, il faut tenir, développe-t-elle. Les deux suivantes, on est dans une zone de confort. La cinquième, en revanche, on dit que c’est horrible, et c’est vrai. Et puis, la dernière ligne droite, on la fait à fond.»

Rester dans sa bulle

Le parallèle semble facile. Mais la réalité du bitume articule autrement les difficultés que cet effort maximal suppose. Si Simone Troxler a mis un coup d’accélérateur au passage de La Tour-de-Peilz, avant de débouler en tête dans sa commune de Chardonne, rien n’a été simple. «C’est parti très vite, souligne la gagnante. J’ai hésité à suivre le rythme, mais je ne voulais pas avoir de regrets, comme l’année passée. Alors je me suis accrochée.» Bien vu. Sa première rivale, la Française Aline Camboulives, qui s’était imposée en 2018, a finalement dû accepter sa défaite face à celle qui a la moitié de son âge.

Car les vingt derniers kilomètres, ou le chemin de l’université que Simone Troxler parcourt au quotidien, ont consacré une coureuse à la foulée assurée, rythmée, mais maîtrisée. Le regard de la Vaudoise n’a jamais dévié de l’arrivée, quand bien même les encouragements se sont fait entendre. «Je ne me suis jamais dit que je filais vers la victoire, car je ne savais pas où en étaient les autres. J’essayais simplement de rester dans ma bulle, car le risque est parfois d’oublier de penser à soi-même.» C’est l’esprit finalement libéré qu’elle a brandi la banderole d’arrivée, le sourire radieux.

«Je suis très contente, car j’ai connu un été difficile. Quand on est jeune, on se croit un peu surhumain. Et quand cela devient compliqué, on se remet beaucoup en question, on perd confiance. Ce marathon de Lausanne représentait donc un peu un test. Mon corps a très bien répondu.»

La performance de Simone Troxler n’est pas la seule qui mérite d’être saluée. Le gros millier de participants qui l’a accompagnée du Parc de Milan à La Tour-de-Peilz, pour terminer face à la Fontaine Olympique, mérite tout autant le respect. Sans oublier les pelotons des populaires dans les autres catégories. Près de 14 000 concurrents, cette année. Mais comme les élites, ils se retrouvent tous face à eux-mêmes lors de la traversée du vignoble. C’est la démocratie de la course à pied: l’intensité de l’effort ne dépend pas des moyens investis.

À pieds nus

Cela dit, parmi les «popus», certains ne ménagent pas leurs efforts pour s’équiper le mieux possible. Sac de ravitaillement sur le dos, chaussettes montantes, gels à profusion… Certains poussent la démarche jusqu’à fixer une caméra sur leur poitrine, histoire de pouvoir revivre leur effort. À chacun sa façon de vivre ce défi personnel. Les 5Dedos en savent quelque chose. Ce groupe d’Espagnols, venu de Valence, a pris pour pari de parcourir les 42,195 km pieds nus. «C’est mieux pour la technique de course», plaide Angel Roman, qui relativise la douleur que cela peut lui causer. Sans baskets, il a parcouru la distance mythique en 2 h 50. Un nouvel objectif pour Simone Troxler?