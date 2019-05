Un missile israélien s'abat en Syrie

Un missile israélien s'est abattu lundi soir sur la province syrienne de Qouneitra, dans le sud du pays, faisant des blessés, indiqué l'agence officielle Sana. Tel Aviv a confirmé avoir mené une attaque, affirmant riposter à un tir de missile effectué depuis la région visée contre un de ses avions.

«Un missile israélien a visé (la colline de) Tell al-Chaar à Qouneitra», a indiqué Sana, faisant état d'un «véhicule militaire visé et de blessés». La province de Qouneitra est limitrophe du plateau du Golan, dont la majeure partie est annexée et occupée par Israël en violation du droit international.

Le missile tiré à partir du territoire syrien «est tombé en Syrie et la mission de l'avion de chasse israélien a été accomplie», écrit l'armée israélienne dans un communiqué. Peu auparavant, les médias d'Etat syriens avaient indiqué qu'un missile israélien s'était abattu sur la province de Qouneitra (sud), tuant un soldat et faisant des blessés.

Précédent

Selon des sources syriennes, des avions israéliens avaient tiré des missiles il y a dix jours contre une position de l'armée du régime syrien dans la province de Qouneitra (sud), la deuxième attaque de ce type en deux jours.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réagi à cette attaque affirmant que la politique du pays «est claire: nous n'accepterons aucune agression contre nous et nous réagirons avec force (à toute agression)», selon un communiqué de son bureau. (ats/nxp)