Le mal-aimé des Français qui a fini par s'en faire adorer

L'annonce a été faite par le beau-fils, époux de Claude Chirac, et sobrement transmise par le canal de l’AFP, jeudi peu avant midi: «Le président Jacques Chirac s’est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement.» Autant la nouvelle n’a pas créé de surprise, car on savait l’ancien président très diminué, autant elle a déclenché une formidable vague d’émotion à travers le pays. Avec Jacques Chirac, ce sont quarante ans de la vie politique française qui basculent, de la négociation des Accords de Grenelle en 1968, dans laquelle il avait joué un rôle épique aux côtés de Georges Pompidou, jusqu’à ce jour de 2007 où il avait cédé les clés de l’Élysée au «traître» Nicolas Sarkozy. Une vie de grand fauve de la politique, une vie de roman.

Immédiatement, les hommages tombent, ceux des amis, avec la comédienne Line Renaud qui éclate en sanglots sur BFM TV; ceux des anciens ministres comme Renaud Donnedieu de Vabres – «Il incarnait une volonté de réconciliation du pays»; ceux de François Fillon, qui sort de son silence pour lui rendre les honneurs – «C’était le dernier grand président de la République resté dans la conception gaulliste et laissant une grande autonomie au gouvernement.»

«Jacques Chirac était un homme d'Etat que nous aimions autant qu'il nous aimait. Il était un grand Français, libre, un amoureux taiseux de notre culture. Jacques Chirac était un destin français» Emmanuel Macron, Président de la République française

Les hommages aussi des amis infidèles – Nicolas Sarkozy: «C’est une part de ma vie qui disparaît aujourd’hui» – comme ceux des fidèles ennemis – Jean-Luc Mélenchon: «Il aimait la France mieux que d’autres depuis» ou Marine Le Pen: «Il aura été le président capable de s’opposer à la folie de la guerre en Irak.»

Au Vél’ d’hiv’

Dans la chaleur des hommages, trois moments clés s’imposent, que tout le monde ou presque reconnaît et met au crédit de Jacques Chirac. C’est d’abord, le 16 juillet 1995, à peine élu président, quand il reconnaît le rôle de la France dans la rafle du Vélodrome d’hiver: «Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’État français. La France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à ses bourreaux.» Jusqu’alors, Charles de Gaulle et ses successeurs avaient toujours entretenu l’illusion que «Vichy, ce n’était pas la France»; Jacques Chirac, lui, ose dire la réalité. Depuis ce jour, sur toutes les écoles et lycées de la capitale, une plaque de marbre noir rappelle la déportation des enfants juifs – un témoignage de contrition d’une dignité bouleversante.

Autre moment de lucidité, c’est le cri qu’il pousse en septembre 2002 au Sommet de la Terre, à Johannesburg: «Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.» Largement inspiré de discussions qu’il avait eues avec Nicolas Hulot (lire l’encadré), ce constat prémonitoire, s’il est resté sans effets sur la politique menée par Jacques Chirac, témoigne du moins de sa compréhension des problèmes à long terme.

Mais le moment le plus marquant de ses douze ans de présidence, c’est sans doute en 2003, quand il s’oppose au déclenchement de la guerre en Irak. Il est alors le seul, dans le camp occidental, à oser se dresser contre les alliés américains – et avec quelle force: en témoigne le discours mémorable prononcé devant l’ONU par le ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin.

Voilà pour les lauriers. En matière de politique intérieure et de modernisation du pays, les éloges sont plus difficiles à décerner. En 1997, Jacques Chirac a pourtant supprimé le service militaire obligatoire. Une mesure forte, qui s’inscrivait dans la logique d’une armée efficace et plus économe. Mais, vingt plus tard, elle laisse les esprits partagés et beaucoup regrettent le rôle intégrateur que jouait l’armée. La volonté d’Emmanuel Macron de réintroduire un service national pour les jeunes témoigne de ce malaise.

«Un grand dirigeant, un grand Européen et un homme qui a inspiré toute une génération. Nous devons nous efforcer d'honorer son héritage en construisant une Union plus forte et plus unie»

Autre réforme courageuse: le raccourcissement du mandat présidentiel de sept à cinq ans. Son prédécesseur, François Mitterrand, l’avait hypocritement promis avant d’être élu et d’oublier ses promesses. Jacques Chirac, plus élégant, s’est appliqué la réforme à lui-même. Malheureusement, cette mesure n’a pas rééquilibré les pouvoirs du président français dans un régime qui se prétend, à tort, parlementaire. Le président reste doté de pouvoirs excessifs et le quinquennat n’a rien changé.

Un cruel surnom

Pour le reste, en décidant de dissoudre l’Assemblée en 1997, il a fait le plus spectaculaire autogoal de la Ve République et s’est contraint à la cohabitation avec Lionel Jospin. Puis en 2002, réélu contre Jean-Marie Le Pen par un vote d’union nationale, il a formé un gouvernement partisan avec lequel il n’a fait aucune réforme, gagnant le surnom cruel de «Roi fainéant».

Quelle tristesse pour cet animal politique d’une folle énergie qui avait mené tant de combats! Communiste dans sa jeunesse – il aurait même vendu «L’Humanité»! –, il s’était vite corrigé en rencontrant, à Sciences Po, celle qui deviendra son épouse, Bernadette Chodron de Courcel. Il suit l’ENA, entre dans l’équipe de Georges Pompidou, qui l’appelle «le bulldozer» et en fait la preuve: en 1968, en pleines émeutes parisiennes, il rencontre clandestinement le communiste Henri Krasucki pour négocier, un pistolet dans sa poche par crainte d’un guet-apens. Cela débouchera sur les Accords de Grenelle.

C’est lui qui rend possible l’élection de Valéry Giscard d’Estaing en 1974, et il y gagne ses galons de premier ministre. Mais ils se fâchent. Alors il claque la porte du gouvernement, prend d’assaut la mairie de Paris et crée le RPR dont il devient président. En 1981, il tient sa revanche et trahit Giscard d’Estaing en refusant d’appeler à voter contre Mitterrand. Quatorze ans plus tard, c’est lui que ses plus proches fidèles trahiront, Édouard Balladur et Nicolas Sarkozy, ce qui ne l’empêche pas d’être élu…

Sa plus incontestable victoire, c’est d’avoir conquis le cœur des Français, lui dont sa femme disait qu’ils ne l’aimaient pas. À la fin ils l’ont aimé, avec ferveur, pour sa manière de les rassurer, de ne rien brusquer, d’apaiser les tensions et les craintes… L’ancien communiste, après avoir viré libéral, finissait par être une sorte de social-démocrate. Une histoire, somme toute, bien française.