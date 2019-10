L’abo touristique de la CGN a trouvé son public

La Compagnie générale de navigation (CGN) a réussi le lancement de son abonnement touristique 2020 illimité. Le transporteur lémanique a indiqué jeudi que sa carte Horizon avait atteint plus de 3200 souscriptions. Il en fallait au minimum 2000 pour rendre l’offre possible.

En juin dernier, la compagnie avait lancé la souscription jusqu’au 31 octobre pour un abonnement annuel en première classe sur ses lignes touristiques à 149 francs pour les individus et 259 francs pour les familles (jusqu’à 2 adultes et 4 enfants). «Fort de son succès, l’offre est prolongée de 30 jours jusqu’au 30 novembre, avec livraison gratuite avant Noël», annonce le communiqué de presse de la CGN.

Jusqu’à maintenant, la carte Horizon était uniquement vendue en ligne. Il sera désormais possible de l’acquérir aux guichets de la CGN pour le dernier mois de souscription. Passé le mois de novembre, il ne sera plus possible d’obtenir cet abonnement spécifique pour l’année 2020. Mais une offre similaire devrait être lancée pour l’année suivante.

Un demi-million dans les caisses

«Cette offre représente quand même un effort tarifaire substantiel pour la compagnie, cela nécessite de pouvoir planifier», explique Benoît Gaillard, président du conseil d’administration du Groupe CGN SA. Cette opération assure déjà un demi-million de francs de revenus pour 2020, essentiellement supplémentaires.

L’attachement populaire à la CGN et ses bateaux Belle Époque est une réalité qui ne se traduit pas toujours dans la fréquentation des lignes touristiques, même si 2019 a été une très belle année avec, notamment, la Fête des Vigneron. «Ce patrimoine doit être utilisé par un maximum de personnes», estime Benoît Gaillard.

Avec sa carte Horizon, la compagnie cherche donc à fidéliser des passionnés mais aussi à attirer des nouveaux usagers, particulièrement les familles qui rajeunissent sa clientèle. C’est d’ailleurs l’offre famille qui a connu le plus gros succès, avec 55% des souscriptions.