Plusieurs figures du National ont été éjectées

Avec la percée verte et les pertes de l'UDC et du PS, plusieurs sortants ont raté la marche. Parmi eux, des figures du Parlement, à l'image de Jean-François Rime (UDC/FR), président de l'Union suisse des arts et métiers (USAM), qui siégeait à Berne depuis 2003

Le directeur de l'USAM Hans-Ulrich Bigler (PLR/ZH) a lui aussi été évincé, tout comme le doyen du National, Maximilian Reimann (UDC/AG), et son co-listier Luzi Stamm (UDC/AG). Tous deux n'étaient pas soutenus par leur parti et s'étaient présenté sur une liste "65+"

Mauvaise surprise en revanche pour le Jura bernois qui perd son seul représentant au National. Manfred Bühler (UDC/BE) a fait les frais de la perte d'un siège du canton de Berne pour des raisons démographiques et du recul de l'UDC. C'est le scénario de 2011 qui se répète pour la partie francophone du canton de Berne. Le canton perd aussi le socialiste Adrian Wüthrich, président du syndicat Travail.suisse.

A Genève, le MCG Roger Golay quittera lui Berne après deux législatures. C'était l'unique siège du MCG, acquis en 2011. Le parti disparaît ainsi de la scène nationale.

Dans le canton de Vaud, l'ancien patron de la Poste, Claude Béglé est lui aussi éliminé. L'affaire de ses tweets controversés envoyés depuis la Corée du Nord cet été lui a peut-être coûté des voix.

Si certains candidats ont raté leur réélection, d'autres ont raté leur retour. A l'image de Yvan Perrin (UDC/NE), qui a échoué dans sa tentative de conserver le seul siège neuchâtelois du parti au National. Il a annoncé dans la foulée la fin de sa carrière politique. A Zurich, c'est l'ex-conseiller national Christoph Mörgeli (UDC/ZH) a également échoué nettement dans sa tentative de retour