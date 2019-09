Boris Johnson réunit en urgence son cabinet

Boris Johnson a réuni en urgence lundi après-midi les membres clefs de son gouvernement, à la veille d'une semaine cruciale au Parlement. Cette séance alimente les spéculations sur de possibles élections anticipées, à l'approche du Brexit prévu le mois prochain.

Selon les politologues, le Premier ministre conservateur pourrait appeler prochainement à des élections législatives s'il perd son bras de fer cette semaine contre les députés opposés à une sortie sans accord de l'Union européenne.

La rentrée parlementaire, prévue mardi, s'annonce houleuse. Boris Johnson a suscité l'indignation de nombreux députés en annonçant qu'il suspendrait le Parlement pendant cinq semaines, comme il en a le droit, et ce malgré la probabilité d'un Brexit sans accord le 31 octobre.

Légiférer dans l'urgence

Les élus opposés à un «no deal» - que le gouvernement envisage désormais ouvertement - accusent le Premier ministre de vouloir les «bâillonner» en réduisant le temps des débats. Pour y parer, ils essaieront dès mardi de légiférer dans l'urgence afin d'empêcher un départ sans filet de l'UE. Selon la BBC, ils souhaitent imposer un nouveau report du Brexit, de trois mois, au 31 janvier.

Mais les élus n'auront que quelques jours de sessions pour recueillir le soutien nécessaire, avant la suspension du Parlement la semaine suivante, et ce jusqu'au 14 octobre.

Menace de purge

Boris Johnson a menacé d'exclusion la vingtaine d'élus conservateurs qui pourraient voter avec l'opposition et a annulé une rencontre prévue lundi avec ces derniers. Il devait toutefois s'adresser à l'ensemble des Tories lundi soir lors d'une réception à Downing Street.

Parmi ces «rebelles» figurent l'ex-ministre des Finances Philip Hammond, qui a exhorté dans une lettre le Premier ministre à répondre à leurs préoccupations devant la Chambre des Communes mardi.

La menace de purge chez les Tories nourrit les spéculations sur l'imminence d'élections anticipées. «Johnson est prêt à sacrifier sa majorité» au Parlement, qui ne tient qu'à une voix, affirme The Guardian. Selon le Sun, Boris Johnson pourrait même convoquer dès mercredi des élections, qui pourraient alors avoir lieu à la mi-octobre, avant un sommet européen prévu à Bruxelles.

«Dernière chance»

Le gouvernement se garde toutefois de confirmer les rumeurs. «Le Premier ministre ne veut pas qu'il y ait d'élection», a assuré un porte-parole, insistant sur le fait que M. Johnson est «entièrement focalisé» sur la mise en oeuvre du Brexit.

«Il serait tout à fait déraisonnable pour les députés (...) de tenter de lier les mains du Premier ministre alors qu'il essaie de négocier un accord qu'ils puissent soutenir avant le sommet européen d'octobre» à Bruxelles, a argué ce porte-parole.

De son côté, le dirigeant travailliste Jeremy Corbyn a appelé au rassemblement pour éviter un «no deal». «Nous travaillons avec d'autres partis pour faire tout ce qui est nécessaire afin d'éloigner notre pays du précipice», a-t-il expliqué dans un discours lundi. Selon lui, «cette semaine pourrait être notre dernière chance».

Il continue de laisser ouvertes toutes les options, y compris une motion de censure contre le gouvernement et soutient l'organisation d'élections législatives «pour que les gens décident de leur avenir».

Dans la rue et devant les tribunaux Une sortie sans accord de l'UE semble désormais le scénario le plus probable. Le négociateur de l'UE, Michel Barnier, a confié dimanche ne pas être optimiste sur la possibilité d'éviter ce scénario dans une tribune au Sunday Telegraph. Dans ce contexte, la Commission européenne pourrait mettre en place une assistance financière d'urgence pour les Etats membres touchés par les retombées économiques d'un Brexit sans accord. Sur son site internet, elle fait état d'une proposition de réforme du Fonds de solidarité de l'UE. Outre le Parlement, la bataille contre la suspension se jouera aussi cette semaine dans les tribunaux, avec des audiences en Ecosse et à Londres, et dans la rue, avec de nouvelles manifestations. (afp/nxp)