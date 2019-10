Erdogan menace de chasser les «terroristes»

Proche-Orient La Turquie aurait renvoyé en Syrie des réfugiés «par la tromperie ou la force». Elle compte 3,6 millions de Syriens qu'elle veut relocaliser dans sa zone de sécurité au nord du pays. Plus...

Syrie Le gouvernement russe estime que la saisie et le contrôle armé des champs de pétrole de l'est de la Syrie relève du «banditisme international». Plus...