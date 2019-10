Chute fatale de 100 mètres pour deux promeneurs

La police a été alertée vendredi vers 13h30 par un témoin qui avait découvert un corps. Deux patrouilles de Police Riviera se sont rendues sur place et après une demi-heure de marche, les agents ont découvert les corps sans vie de deux hommes dans le lit de la rivière La Baye de Montreux.

Un hélicoptère de la Rega a hélitreuillé un médecin qui n'a pu que constater le décès des victimes. Les corps ont également été hélitreuillés pour ensuite être pris en charge par les pompes funèbres, a indiqué dimanche la police cantonale dans un communiqué.

Vendredi après-midi, suite à l’appel d’un témoin la police a découvert les corps de deux jeunes dans le lit de la rivière la Baye de Montreux. Les secours n’ont pu que constater le décès des deux promeneurs qui ont fait une chute d’une centaine de mètres https://t.co/ES2M7AxErq — Police vaudoise (@Policevaudoise) October 20, 2019

Selon les premiers éléments de l'enquête, ces deux jeunes, un Suisse de 26 ans domicilié dans l'Est lausannois et son cousin de 27 ans domicilié en France, avaient projeté de faire une randonnée. Ils se sont retrouvés dans une zone extrêmement escarpée au-dessus de la gorge du Chauderon où ils ont vraisemblablement glissé pour terminer leur chute une centaine de mètres plus bas dans le lit de la rivière.