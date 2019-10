Les forces US quittent le nord de la Syrie

Des troupes américaines déployées dans le nord de la Syrie ont débuté leur retrait de secteurs proches de la frontière turque. Cela ouvre la voie à une offensive militaire turque contre les forces kurdes pourtant alliées de Washington dans la lutte antidjihadiste.

Après s'être opposés à une telle offensive, les Etats-Unis ont opéré une volte-face: la Maison Blanche a annoncé dimanche soir le retrait américain de régions où se trouvent les forces kurdes syriennes, les Unités de protection du peuple (YPG).

On apprenait un peu plus tard, de la voie d'un haut responsable du Pentagone, que ce retrait ne concerne que «deux très petits détachements», soit moins de 25 personnes au total. L'annonce de ce redéploiement a été interprétée comme un feu vert à une opération militaire de la Turquie contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie.

Mais ce haut responsable du département d'Etat américain a assuré que Donald Trump avait clairement dit à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan que les Etats-Unis ne soutenaient pas une telle opération. «Nous pensons que cette opération est une très mauvaise idée», a-t-il expliqué.

Confusion

Selon lui, le chef de l'Etat turc pensait pouvoir obtenir un soutien militaire du président Trump, et a été surpris par sa réponse négative. Le retrait limité vise d'ailleurs, à l'en croire, à éviter que les troupes américaines près de la frontière ne soient pas prises dans d'éventuels combats entre les Turcs et les Kurdes.

«Nous ne voulions pas que la présence de ces troupes soit interprétée comme un soutien à cette opération, et nous ne voulions pas non plus donner l'impression d'essayer de stopper l'avancée turque. Du coup, la meilleure chose à faire était de retirer ces soldats», a-t-il dit, évoquant une simple «décision tactique».

«Au-delà de cela, notre posture militaire n'a pas changé dans le nord-est» de la Syrie, a assuré le haut responsable. Cette posture militaire reste toutefois confuse.

Réprobations et incertitude

Le président Donald Trump a justifié ce revirement en expliquant vouloir laisser aux protagonistes le soin de «résoudre la situation» par eux-mêmes. Cette décision a toutefois suscité une vague de réprobation aux Etats-Unis, y compris dans son camp.

Plusieurs proches alliés du président républicain l'ont appelé, dans des messages indignés, à revenir sur cette «erreur». Fin 2018, Donald Trump avait déjà annoncé un retrait des militaires américains stationnés en Syrie, avant de préciser quelques mois plus tard qu'environ 400 d'entre eux resteraient finalement sur le terrain «pour un certain temps».

Craintes de l'ONU

Ankara a aussitôt dit qu'une opération pourrait intervenir à tout moment. Faisant réagir le président américain quelques heures plus tard. «Si la Turquie fait quoi que ce soit dont j'estime, dans ma grande et inégalable sagesse, que cela dépasse les bornes, je détruirai et anéantirai complètement l'économie de la Turquie», a tweeté le locataire de la Maison Blanche.

Lundi, Recep Tayyip Erdogan a averti que l'offensive turque pourrait désormais être lancée «sans prévenir». Craignant une nouvelle crise humanitaire, l'ONU a aussitôt dit se «préparer au pire». Depuis 2011, le conflit en Syrie a fait des millions de déplacés et de réfugiés et coûté la vie à plus de 370'000 personnes.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), les forces américaines se sont retirées de positions clés à Ras al-Aïn et Tal Abyad vers une base militaire située entre ces deux secteurs. Selon un photographe de l'AFP, une base militaire à Tel Arqam était déserte lundi après le retrait américain.

Efforts annulés

Lundi, Forces démocratiques syriennes (FDS) ont averti qu'une opération turque entraînerait une résurgence de l'EI et annulerait «des années de combats fructueux». Une offensive menacerait aussi les prisons et camps gérés par les FDS qui abritent de nombreux djihadistes et leurs familles, ont-elles prévenu. La Turquie a au contraire assuré qu'elle «ne laisserait pas l'EI ressurgir.

En attendant, des dizaines de personnes ont manifesté à Al-Qahtaniya, une ville syrienne à majorité kurde près de la frontière turque, pour dénoncer le retrait américain. »Nous n'avons d'autre choix que de défendre notre terre (parce que) les Américains peuvent vendre les Kurdes pour leurs propres intérêts", a déclaré à l'AFP Abdel Salam Ali, un manifestant. (ats/nxp)